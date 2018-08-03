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Ayaz: Gençlere sağlıklı ve huzurlu bir oluşturuyoruz

"Daha güçlü Başiskele, Daha Güçlü Türkiye" sloganıyla Başiskele’de gençlik ve spor merkezleri açan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, önceki gün gençlerle bir araya geldi.

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Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, önceki gün Serdar Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Ayaz, “Başiskele’nin geleceğini ülkemizin de geleceği olan gençlerimizle birlikte paylaşarak şekillendirmektir. İlk defa Serdar Mahallesindeki spor salonumuzda üye olan gençlerimizle bir araya gelerek sizlerle istişare etmek, sizlerle diyalog kurmak istedik. Sizlerle birlikte yapmış olduğumuz çalışmalarda inançlı gençliğin, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yetişecek olan inançlı gençliğin, Başiskele’de de örnek olmasıdır” dedi.

ÇANAKKALE ZAFERİ

Gençliğe sonradan enjekte edilen bir takım kötü alışkanlıkların olduğunu dile getiren Başkan Hüseyin Ayaz, bu alışkanlıkların dışarı atılması için yaptığımız hizmetlerle gençlere sağlıklı ve huzurlu bir ortam oluşturmaya gayret ettiklerini vurguladı. Başkan Ayaz, “Gelecek nesillerin Çanakkale Zaferini yazan ecdadımız gibi, 15 Temmuz’u yazan büyüklerimiz ve şehitlerimiz gibi siz gelecek nesillerimizin de aynı şuurda, aynı bilinçte olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.

DEĞER KATACAK FİKİRLER

Başkan Ayaz, “Spor salonu açmaktaki maksat sadece spor yapmak değildir. Bizim asıl gayemiz bu salonlarda bir araya gelerek birbirimizin sorunları ile hemhal olmak,  birbirimizin sıkıntılarını gidermek, birbirimizle manevi değerleri hatırlatacak şekilde paylaşmak ve bizim üzerimizde baskı kurmak isteyenlere tarihiyle, kültürüyle, milli ve manevi değerleriyle donanmış bir gençlik yetiştirmektir” dedi. Gençlerin görüşlerine ve fikirlerine büyük değer verdiklerini ifade eden Başkan Ayaz, gençlerden Başiskele’ye değer katacak fikirleri, görüşleri, talep ve önerileri yazılı veya sözlü olarak iletmelerini isteyerek konuşmasını sona erdirdi.

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