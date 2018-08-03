Dilovası Bağdat Caddesi yenileniyor

Dilovası Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen olağan ağustos ayı meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ın açılış konuşması ile başladı. Gündeme dair konuşmalarının ardından çalışmaları da değerlendiren Başkan Toltar, göreve geldiğimiz günden bu yana halkımıza taahhüt ettiğimiz projelerimizi hayata geçirmek için çalışıyoruz” dedi.

İSTİMLAK ÇALIŞMALARI

Toltar, “Batı kavşağımız çalışması başladı çift vardiya şeklinde sürüyor. Doğu kavşağımızda istimlâk çalışmaları sona gelindi. Taziye evlerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Olimpik havuzumuz inşaat aşamasında, Bağdat Caddesi 2. etap ve Yavuz Selim Caddesi'nin yenilenmesi çalışmaları kısa bir süre sonra başlayacak. Diliskelesi Mahallemizdeki kapalı halı saha ve kompleksimiz devam ediyor. Bunlar gibi bir çok projemiz yapım, proje ve ihale aşamasındadır.

ÇOK SAYIDA BAŞVURU YAPILDI

Tabi ilçemize önemli ölçüde katkı sağlayacak olan İmar Barışı ile bir çok vatandaşımız başvurusunu yapmak için uğraşıyor. Bu güne kadar çok sayıda başvuru yapıldı. Bizde belediye olarak açtığımız ofisimizle halkımıza elimizden geldiğinde yardımcı olmaya ve mağduriyetlerinin giderilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.