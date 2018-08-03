CHP'li muhaliflerden açıklama "Karşı imza toplanmış olabilir"

CHP yönetiminden yapılan açıklamada, olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanmadığı bildirildi. CHP'de dün muhalifler noter tasdikli olduğunu belirttikleri 630 imzayı teslim etmişti. Açıklamada, noter tasdikli imza sayısının 614 olduğu bildirildi. Bu imzalardan 4'ünün mükerrer olduğu, imza veren 5 kişinin ise artık delege olmadığı belirtildi. Böylece imza sayısının 605'e düştüğü belirtilen açıklamada, kurultay için yeterli imza olmadığı vurgulandı.