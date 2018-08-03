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Bugün 14:41 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 14:44 TSİ )

Manavların tarihi kitap oldu

Sosyolog Ali Aktaş tarafından kaleme alınan ‘Yerli Yerleşik Türkler: Manavlar’ kitabının tanıtımı, Gebze’de yapıldı. Kahvaltılı olarak düzenlenen program sonunda davetlilere, Kandıra yöresine has lezzetler ikram edildi.

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Sosyolog Yazar Ali Aktaş tarafından kaleme alınan, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde en eski yerleşik topluluk olarak bilinen Manavlar’ı anlatan, Yerli Yerleşik Türkler: Manavlar isimli kitap Gebze’de tanıtıldı. Sedat Durmuş başkanlığındaki Gebze Kandıralılar Derneği’nin Cookiees Kafe’de düzenlediği kahvaltılı toplantıda, Manavların Anadolu coğrafyasındaki tarihi katılımcılara aktarıldı.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Düzenlenen toplantıya; ÇYDD Gebze Şube Başkanı Nurcan Çınar, Kandıra Deliveli Köyü Derneği Başkanı Kadir Özdemir, Tavşantepe Dernek Başkanı Caner Cesur Öztürk, Genç Kandıralılar Derneği Başkanı Nurullah Özer, Kaynarca Köyü Derneği Başkanı Enver Ayçiçek, Ahmethacılar Köyü Derneği Başkanı ve Manav Türkleri Dayanışma Platformu sözcüsü Engin Tümer, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili aday adayı Fevzi Kurt, Gebze Samsunlular Derneği Kadın Kolları’ndan Gülay Salman ile çok sayıda davetli katıldı.

“TOPRAKLARINIZI SATMAYIN”

Yazar Ali Aktaş, Manavlar’ın kendilerini anlatmakta zorluk çektiğini belirterek başladığı konuşmasında, Şile ile Sakarya arasındaki coğrafyada 300 bini Kocaeli’de olmak üzere 750 bin Manav’ın yaşadığını kaydetti. Bizans kaynaklarına göre Manavlar’ın bu coğrafyada 900 yıllık mazisi olduğunu kaydeden Aktaş, yine Kocaeli yöresine ait 50 türküden 45’inin Manavlar’a ait olduğunu söyledi. Manavlar’ın birbirini çok tutmadığını öne sürüp bu eksikliğin giderilmesi gerektiğine dikkat çeken Aktaş, “Birbirinizi sevin, kültürünüzü yaşatın. Topraklarınızı satmayın. Toprağını kaybeden kültürünü kaybeder. Topraklarınızı çocuklara aktarın” dedi.

KİTAPLARINI İMZALADI

Yoğun katılımın sağlandığı kahvaltılı toplantının ardından konuklara, Kandıra yöresine has lezzetler ikramında bulunuldu. Kandıra yöresine has ezgilerin de çalındığı toplantıda başkan Sedat Durmuş ve başkan Yardımcısı Kenan Sert tarafından Ali Aktaş’a günün anısına onurluk verildi. Yazar Aktaş daha sonrasında toplantıya katılıp kitabını alanlara bol bol imza dağıtarak destekte bulunan herkese teşekkür etti.

Bugün 14:41 TSİ - Kültür-Sanat

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