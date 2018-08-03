Gelen talepleri anında değerlendiriyoruz

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, her hafta birçok mahallede esnafları ziyaret ediyor, vatandaşlarla da sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinliyor. Başkan Baran, son olarak AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu. Rutin olarak sürdürdükleri mahalle ziyaretlerinden güzel sonuçlar elde ettiklerini belirten başkan Baran, “Taleplere hızlı bir şekilde cevap vermenin ve ihtiyaçları anında gidermenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Ziyarette konuşmasını sürdüren Baran, “Şehrimizdeki anlık sorunlara en hızlı şekilde çözüm ürettiğimiz gibi kronikleşmiş bütün problemlerin çözümü için de yoğun mesai sarf edeceğimizi belirtmiştik. Hem onların çözümü için çalıştık hem de vatandaşlarımızdan gelen talep ve öneriler ile günlük hayattaki sorunları da en aza indirgedik. Her zaman söylüyorum; Sizlerin önerileri ile projelere yön veriyoruz” ifadelerini kullandı.