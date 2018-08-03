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Özgü ile Ulaş’ın en mutlu günü

Kocaeli basın camiasının sevilen isimlerinden Ulaş Tekin ile İstanbullu Özgü Çiçek ile dünya evine girdi.

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Aslı Çiçek ve Merhum Ali Çiçek’in biricik kızları Özgü ile Kadife Tekin ve Merhum Binali Tekin’in yakışıklı oğulları 3 yıl süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Dairesi’nde mesleğini sürdüren Ulaş ile İstanbul’da özel bir giyim mağazasında yöneticilik yapan Özgü’yü en mutlu gününde sevenleri yalnız bırakmadı.

PROTOKOL AKIN ETTİ

Antikkapı Restoran’da gerçekleştirilen törene çiftin sevenlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ömer Polat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, AKP İl eski Başkanları Şemsettin Ceyhan ve Mahmut Civelek katılım gösterdi.

KUŞADASI’NA GİDECEKLER

Çiftin nikahını Körfez Belediyesi’nde görevli nikah memuru kıyarken şahitliğini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ömer Polat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol, AKP il eski başkanları Şemsettin Ceyhan, Mahmut Civelek, Meslektaşımız Didem Köseoğlu ve Ebru Funda Yıldırım üstlendi. Çifte nikah defterini veren Bayram, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Balayını Kuşadası’nda geçirecek çift, Körfez’de ikamet edecek.

Bugün 14:43 TSİ - Yaşam

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