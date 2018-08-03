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Doğan, Pişmaniye Festivali için Mardin'de

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Pişmaniye Festivaline” katılmak üzere ekibiyle birlikte Mardin’e geldi.

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İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, bu yıl 10’uncusu düzenlenen “Uluslararası Pişmaniye Festivaline” katılmak üzere ekibiyle birlikte Mardin’e ulaştı. Doğan, sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket ederek yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından Mardin Havalimanı’na iniş yaptı. Başkan Doğan ve beraberindekileri havalimanında başta İzmit Meclis üyeleri olmak üzere Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ahmet Odabaş, Kızıltepe Başkan Yardımcısı Cevdet Topal, Kızıltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Müdürü Aydın Mavidemir çiçeklerle karşıladı.

MARDİN NEYSE KOCALEİ DE ODUR

Mardin Havalimanı’nda açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “İzmit neyse Kızıltepe de o. Mardin neyse Kocaeli de odur. Mardin halkı mutluysa bizler de çok mutluyuz demektir. Mardin Kızıltepe zaten çok çeşitliliği olan bir kent. Bizler de bu çeşitliliğe bir de İzmit pişmaniyesini ekleyelim dedik. Belediyeler arası dostluk, vatanımızın birlik ve beraberlik sağlaması açısından çok önemli. Burada olduğum için çok mutluyum” dedi.

DOSTLUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın ardından söz alan Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ahmet Odabaş ise, “Ben Mardin’e geldikleri için öncelikle başkanımıza, İzmit halkına ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Pişmaniye Festivali’nin 10. Kızıltepe’de düzenlenecek bizler tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ayrıca 1 buçuk sene zarfında bize yapılan hizmetin tanıtımını da sizlere yapacağız. Tüm dostluk, kardeşlik ve hizmetler için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DOSTLUK PARKI AÇILACAK

Başkan Doğan, Mardin’e gelir gelmez ayağının tozuyla önce Mardin Valiliğini ve Kızıltepe Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek ortak yapılan belediye çalışmaları hakkında bilgi alacak. Daha sonrasında Kızıltepe-İzmit Dostluk Parkı açılışının ardından, Mardin’in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda 10’ncu Pişmaniye Festivali kapsamında İzmit pişmaniyesi çekilerek halka dağıtılacak.

Bugün 14:48 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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