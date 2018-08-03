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Yahya Kaptan halkı inşaatlardan rahatsız..!

Yahya Kaptan Mahallesi’nin doğu bölgesinde devam eden inşaat çalışmalarından dolayı bölge halkı rahatsızlık yaşıyor.

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Yahya Kaptan Mahallesi’nin otogara yakın olan bölümünde yer alan Çalıkuşu Sokak sakinleri yaşadıkları yerde devam eden inşaat çalışmalarından dolayı bir hayli rahatsız. Edinilen bilgilere ve iddialara göre sokak üzerinde devam eden inşaat seslerinin yanı sıra inşaatların hemen yanında kurulan konteynırlarda kalan işçilerin küfürlü konuşmaları da vatandaşları rahatsız ettiği iddia edildi.

RAHATSIZLIK DUYUYORUZ

Konuyla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Kamil Yılmaz, “İnşaat sesleri bizi rahatsız ediyor. Bunun yanında inşaat işçilerinin küfürlü konuşmaları bizim gibi aileleri oldukça rahatsız ediyor. Ayrıca mesai bitiminde kaldıkları konteynır önlerinde tavla oyunları oynayarak ses çıkarmaya devam ediyorlar. Bu konudan rahatsızız” dedi.

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