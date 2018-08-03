Hayırlısı ile dön inşallah KÖRFEZ’İM!

Kocaelispor’da sezon öncesi Bolu kampı bugün başladı. Pendik maçının ardından 2 günlük izne çıkan Yeşil Siyahlılar dün 14.00’da Poligon Tesisleri’nde bir araya geldi ve öğle yemeğinin ardından Bekir Soğukoğlu kaptanlığında 14.45’te kulüp otobüsü ile Bolu Termal Otel’e hareket etti. Uğurlamaya Kocaelispor Kulübü yöneticilerinden Çağrı Alpaslan, İsmail Kolaylı ve Efe Nalçacı da katıldı. Yöneticiler uğurlama öncesi teknik ekip ve futbolcularla sohbet etti, moral verdi.
3 RAKİP BELLİ OLDU
Kafile başkanlığını Kulüp Müdürü İlker Uzel’in yapacağı kamp kadrosunda 4 teknik adam, 25 futbolcu, 1 ulaştırma sorumlusu, 2 malzemeci ve 1 de masör bulunuyor. Bolu Termal Otel’deki kamp 19 Ağustos’ta yapılacak sabah antrenmanının ardından sona erecek ve lig haftasına girilecek. Kampta 4, İzmit’te de 1 hazırlık maçı yapılacak. Kamptaki 4 hazırlık maçının 3’ü belli oldu. 6 Ağustos’ta Çatalca, 10 Ağustos’ta Sancaktepe ve 14 Ağustos’ta da Eyüp ile karşılaşılacak. Dördüncü hazırlık maçı ve maçların saatleri ise daha sonra belli olacak.
KOCAELİSPOR’UN KAMP KAFİLESİ
İlker Uzel – Kulüp Müdürü – Kafile başkanı
TEKNİK EKİP
Galip Gündoğdu
Nuri Kanburoğlu
Şenol Odabaş
Çağlayan Çağlar
ULAŞTIRMA
Bekir Soğukoğlu
MALZEMECİLER
Asım Gündoğdu
Mustafa Ataç
FUTBOLCULAR
Hamza Mutlu
Mesut Özdemir
Kadir Öge
Sinan Pektemek
Can Emre Yücel
Murat Soner Başak
Mert Yavuz
Kemal Can Aydemir
Sefa Narin
Burak Süleyman
Ali Keten
Volkan Mert Korkmaz
Onur Kandöken
Fatih Adıgüzel
Kerem Yıldırım
Ferhat Ertukuş
Onur Öztonga
Gökdeniz Bayrakdar
ALT YAPIDAN DAVET EDİLENLER
Doğukan Saçar
Mertcan Badur
Abdullah Berk Karadağ
Doğukan Kaya
Mehmet Celil Çelik
Rıza Altıntaş
Kerem Yıldırım
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz