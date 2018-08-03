Hayırlısı ile dön inşallah KÖRFEZ’İM!

Kocaelispor’da sezon öncesi Bolu kampı bugün başladı. Pendik maçının ardından 2 günlük izne çıkan Yeşil Siyahlılar dün 14.00’da Poligon Tesisleri’nde bir araya geldi ve öğle yemeğinin ardından Bekir Soğukoğlu kaptanlığında 14.45’te kulüp otobüsü ile Bolu Termal Otel’e hareket etti. Uğurlamaya Kocaelispor Kulübü yöneticilerinden Çağrı Alpaslan, İsmail Kolaylı ve Efe Nalçacı da katıldı. Yöneticiler uğurlama öncesi teknik ekip ve futbolcularla sohbet etti, moral verdi.

3 RAKİP BELLİ OLDU

Kafile başkanlığını Kulüp Müdürü İlker Uzel’in yapacağı kamp kadrosunda 4 teknik adam, 25 futbolcu, 1 ulaştırma sorumlusu, 2 malzemeci ve 1 de masör bulunuyor. Bolu Termal Otel’deki kamp 19 Ağustos’ta yapılacak sabah antrenmanının ardından sona erecek ve lig haftasına girilecek. Kampta 4, İzmit’te de 1 hazırlık maçı yapılacak. Kamptaki 4 hazırlık maçının 3’ü belli oldu. 6 Ağustos’ta Çatalca, 10 Ağustos’ta Sancaktepe ve 14 Ağustos’ta da Eyüp ile karşılaşılacak. Dördüncü hazırlık maçı ve maçların saatleri ise daha sonra belli olacak.

KOCAELİSPOR’UN KAMP KAFİLESİ

İlker Uzel – Kulüp Müdürü – Kafile başkanı

TEKNİK EKİP

Galip Gündoğdu

Nuri Kanburoğlu

Şenol Odabaş

Çağlayan Çağlar

ULAŞTIRMA

Bekir Soğukoğlu

MALZEMECİLER

Asım Gündoğdu

Mustafa Ataç

FUTBOLCULAR

Hamza Mutlu

Mesut Özdemir

Kadir Öge

Sinan Pektemek

Can Emre Yücel

Murat Soner Başak

Mert Yavuz

Kemal Can Aydemir

Sefa Narin

Burak Süleyman

Ali Keten

Volkan Mert Korkmaz

Onur Kandöken

Fatih Adıgüzel

Kerem Yıldırım

Ferhat Ertukuş

Onur Öztonga

Gökdeniz Bayrakdar

ALT YAPIDAN DAVET EDİLENLER

Doğukan Saçar

Mertcan Badur

Abdullah Berk Karadağ

Doğukan Kaya

Mehmet Celil Çelik

Rıza Altıntaş

Kerem Yıldırım