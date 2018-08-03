Gölcük Diyaliz Merkezi yeni yerinde

2006 yılında Değirmendere çıkışı trafo mevkiinde açılan Dr. İbrahim Demirel’in ortağı olduğu Özel Gölcük Diyaliz Merkezi yeni yeri Gölcük Çiftlik Mahallesi Hastane Yolu Caddesi No:12 adresine taşındı. Açılış dün gerçekleşti. Açılışa CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Devlet Hastanesi Başhekimi Yüksel Pehlivan, AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri ve çok sayıda davetli katıldı.

EV KONFORUNDA MERKEZ

Toplam bin metrekarelik alana sahip olan merkez 5 kattan oluşuyor. Kurucu Müdürü Dr. İbrahim Demirel ile birlikte dahiliye servisinde 25 personel görev yapıyor. Merkezde 22 hemodiyaliz cihazı bulanıyor. Haftanın 6 günü 3 seans şeklinde 110’un üzerinde hasta tedavi ediliyor. Açılışta konuşan Dr. İbrahim Demirel, “Diyaliz hasta sayısı maalesef gün geçtikçe artmaktadır. Bizde buna paralel olarak hastalarımızı daha iyi şartlarda daha hijyenik, daha iyi konforlu ortamlar yaratarak tedavi etmek istedik. Bu sebeple modern, ferah adeta ev konforunda merkez açtık. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

GÖLCÜK’TE KİMSE HASTALANMASIN

Açılışta konuşan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, “Yılladır Gölcükte hizmet veren tesisimiz yeni yerinde. Diyaliz merkezi inşallah sağlık dağıtacak. Ben bu vesileyle tüm yönetici ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Sağlığımızın devamı olarak bu merkezi ortaya koydukları için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ise, “Gölcük’te sağlık yatırımı iyiye gidiyor. Gölcüklü hastalanmasın ama sağlık alanında gelişmeler yaşansın. İnşallah Gölcük’te sağlık hizmetleri daha iyiye gider. Diyaliz merkezi hayırlı uğurlu olsun” açıklamasında bulundu. CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Kimse hastalanmasın, herkese sağlık diliyorum. Ama bu tür merkezlerin ve hocalarımızın kimse eksikliğini göstermesin” şeklinde konuştu.