Kemer Gürbüz’ün Ağalık İnce’nin

Kentimizin en eski yağlı güreş ve spor organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Namazgah Yağlı Güreşleri’nin bu yılki finalini Ali Gürbüz kazandı ve baş pehlivanlığını ilan etti. Ağalık yarışında ise Doruktakiler 2017’de yılın markası seçilen Korkmaz Tencereleri gibi büyük bir markanın kurucusu ve sahibi olan ve Hakkı Korkmaz, aday olmadı, Hasan İnce’ye bıraktı.

GÜREŞLERİ YÜZLERCE VATANDAŞ İZLEDİ…

Kandıra Belediyesi’nin himayesinde düzenlenen Geleneksel Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Yoğurt Festivali kapsamında düzenlemiş olduğu güreş müsabakalarıyla binlerce güreş severi alanlarda topladı. Ünlü pehlivanların er meydanında yaptığı mücadeleler merakla izlendi. Kandıra Namazgah Mesire alanında düzenlenen güreşlerin şampiyonu Ali Gürbüz olurken, 2’ncilik Nedim Gürel, 3’üncülük ise Faruk Akkoyun ve Şaban Yılmaz’ın oldu. Ünlü iş insanı Hakkı Korkmaz, jest yaparak ağalığı devrederken, İnce’ye de başarılar diledi.