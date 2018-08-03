Mimar Sinan Mahallesi Dost Sokak’ta, bir kedi iddiaya göre sokak köpeklerinden korkup ağaca tırmandı. Köpeklerin bölgeden ayrılmasının ardından ağaçtan inemeyen kediyi fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipten bir itfaiye eri, ağaca çıkıp, kediyi bulunduğu yerden indirdi, mahalle sakinlerine teslim etti.
Bugün 16:19 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:20 TSİ )
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Körfez'de çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
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Bugün 16:19 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz