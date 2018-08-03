Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Mimar Sinan Mahallesi Dost Sokak’ta, bir kedi iddiaya göre sokak köpeklerinden korkup ağaca tırmandı. Köpeklerin bölgeden ayrılmasının ardından ağaçtan inemeyen kediyi fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipten bir itfaiye eri, ağaca çıkıp, kediyi bulunduğu yerden indirdi, mahalle sakinlerine teslim etti.