Doğan Vali Yaman’ı ziyaret etti

Ziyarete Doğan’ın yanı sıra AKP Milletvekilleri Emine Zeybek, Cemil Yaman, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İzmit Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın ve çok sayıda belediye meclis üyeleri katıldı.

TURİST SAYISI ARTTI

Ziyarette ilk olarak konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman, “Şehrimize bazı yatırımlar yapılıyor. Son 1,5 yıldır Mardin başta olmak üzere bölgedeki diğer iller ve şehirlerde çok güzle bir huzur iklimi oluştu devletimiz ve hükümetimizin bölgedeki güvenlik kuvvetleriyle beraber çok büyük katkısı var. Mardinli ve bölgedeki insanlarımız desteğiyle çok güzel operasyonlar yapıldı huzur iklimi buradaki yatırımlara da olumlu katkı sağladı. Son 1,5 yılda gelen misafir sayımız çok fazla arttı. Bayramdan sonra tekrar turistlerin gelişi arttı. İş adamlarımız, vekillerimiz, vatandaşlarımız bunun için büyük katkı sağladı. İsmi pişmaniye ama maksat beraber vakit geçirmek. Bu şehrin inşalarına moral vermek ve bu şehre katkı sağlamaktır” dedi.

ÇOCUKLAR GÜLERSE BİZ DE GÜLERİZ

Ardından söz alan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Sayın valim biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten Mardin her gelişimizde bir başka güzel oluyor. Bunu en iyi dışardan gören kişileriz. Özellikle kayyumlar döneminde Mardin inanılmaz değişti. Bize göre Mardin demek Kocaeli demek, Kızıltepe demek İzmit demek. Burada çocuklar gülüyorsa biz de gülüyoruz, kadınlar mutluysa biz de mutluyuz. 1000 yıllık Anadolu coğrafyasında kader birliği yapmış ve kardeş olmuş insanlarımızın mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Sizi de tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı