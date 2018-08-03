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Bugün 16:24 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:39 TSİ )

Altında taksit avantajı tamamen kalkıyor

Altın ve mücevher sektöründe sınırlandırılan taksitli alışveriş, hazırlanan genelge yasalaşırsa tamamen kalkacak. Şuanda 4 taksitle satılabilen altın, yasa yürürlüğe girerse kredi kartı kullanılarak taksitlendirilemeyecek.

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Taksitli altın satışının sınırlandırılmasının ardından şimdide tamamen kalkması gündemde. Enflasyonla mücadele amacıyla hazırlanan genelge ile 4 taksitle satış yapan kuyumcular artık taksitli satış yapamayacak. Bu durum başka kuyumcuları olmak üzere altın alışverişi yapan herkesi etkileyecek. 

“TAKSİT ARTAR SANIYORDUK”

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan tasarı kuyumcuların moralini bozdu. Enflasyonu düşürme politikası kapsamında alınan karara göre Tüm altın ve mücevher satışlarının peşin yapılmasını kapsıyor. Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz 4 olan taksit seçeneği 7 ya da 9 olur diye bekliyorduk ancak tamamen kaldırılması gündemde” dedi.

“YÜZDE 40 OLUMSUZ ETKİLER”

Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, “Gram, bilezik, çeyrek ya da külçe altın satışlarında taksit olmamasını anlıyoruz. Ancak el emeği gerektiren, mücevher, pırlanta gibi ürünlerin taksitinin de engellenmesi kuyumcu esnafına yüzde 40 iş gücü kaybettirir. Türkiye genelinde kuyumcu odalarıyla görüşmelerimiz sürüyor. Bu tasarıya kısmen karşı olduğumuzu belirteceğiz. Kısıtlamanın sadece gram, bilezik, çeyrek ya da külçe altına gelmesini teklif edeceğiz” dedi.

“PORLANTA VE MÜCEVHER”

Açıklamalarını sürdüren Koç, “Vatandaş kredi kartıyla taksitli altın alıp paraya çeviriyor. Bilezik, külçe altın, çeyrek ve gram da post tefeciliği yapıla biliyor. İşçilik gerektiren ürünlerde ve pırlantada zarar çok büyük olduğu için vatandaş, mücevher alıp paraya çevirmiyor. O yüzden İşçilik gerektiren ürünlerde ve pırlantada taksitli satışın devam etmesini istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Bugün 16:24 TSİ - Ekonomi

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