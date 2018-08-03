Ersan Otomotiv, Başiskele’de açıldı

Kentin birçok araç servisinde yönetici ve cotech olarak görev yapan Ersan Gümüşkanat, sahibi olduğu Ersan Otomotivi, düzenlenen törenle Başiskele’de faaliyet geçirdi. İşyerinin açılış kurdelesini Ersan Gümüşkanat, eşi Banu Gümüşkanat, kızı Bengisu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şubesi Eski Başkanlarından Mitat Atalay, Deniz Boztepe, Hasan Erman, Ufuk Suluk ve Osman Bozbay, dualarla kesti.

“GÜLER YÜZLE SUNABİLMEK”

Vezirçiftliği Mahallesi Körfez Sokak No:12 Başiskele / Kocaeli adresinde hizmete açılan Ersan Otomotiv’de Renault ve Dacia özel servisi başta olmak üzere birçok marka ve model aracın bakım onarım ve hasar konularında hizmet verecek. Ersan Otomotiv’in sahibi Ersan Gümüşkanat, “Amacımız en iyi hizmeti müşterilerimize güler yüzle sunabilmektir. Uzman ve eğitimli personelimizle ve kalitenin tek adresi olmak istiyoruz” diyerek müşteri memnuniyetine çok önem verdiklerini vurguladı.