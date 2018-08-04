Olay, öğle saatlerinde, Denizli köyünde bulunan Denizli Göleti'nde meydana geldi. İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan Doğu Türkistanlı Abbdulkuddus Abdullah, babası Ali Abdullah ve yakınlarıyla beraber piknik yapmak için gölet kenarına geldi. Serinlemek için gölete giren Abbdulkuddus Abdullah, suyun bir anda derinleşmesiyle gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Abdullah için suda arama- kurtarma çalışması başlattı. İtfaiyeye bağlı balık adamların yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu Abdullah'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Abdulkuddus Abdullah'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mutlukent Mezarlıklar Müdürlüğü'nün morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Doğu Türkistanlı çocuk, gölette boğuldu
Gebze'de, Doğu Türkistanlı Abbdulkuddus Abdullah (11), serinlemek amacıyla girdiği Denizli Göleti'nde boğuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz