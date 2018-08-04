İzmit’in tanınmış esnaflarından Özcan Öker (76) nam-ı diğer Kuaför Özcan hayatını kaybetti. Emel Öker’in eşi, Damla ve Ceren’in babaları, Özcan Öker’in cenazesi bugün (Cumartesi) öğle namazını takiben Fevziye Camiinden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
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Kuaför Özcan, hayatını kaybetti
İzmit’in tanınmış esnaflarından Özcan Öker (76) nam-ı diğer Kuaför Özcan hayatını kaybetti.
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Bugün 09:10 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz