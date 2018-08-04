İzmit’in tanınmış esnaflarından Özcan Öker (76) nam-ı diğer Kuaför Özcan hayatını kaybetti. Emel Öker’in eşi, Damla ve Ceren’in babaları, Özcan Öker’in cenazesi bugün (Cumartesi) öğle namazını takiben Fevziye Camiinden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.