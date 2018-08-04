İzmit pişmaniyesi bu kez Mardin’de çekildi

Geçen sene Ağrıda daha önceki yıllarda Azerbaycan Bakü Makedonya ve Bosna Hersekte yapılan pişmaniye festivalinin 10’ncusu bu yıl Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 75 kişilik kalabalık heyet, mehteran takımı ve halk oyunları gösterileri eşliğinde pişmaniye çekip vatandaşlara ikram etti. Festivalde 3 ağız pişmaniye çekilirken 10 Bin adet de kutu pişmaniye Mardin halkına dağıtıldı.

YOĞUN KATILIM

Mardin Kızıltepedeki pişmaniye festivaline Başkan Doğan’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mardin Valisi Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kızıltepe Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Ahmet Odabaş, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kızıltepe Başkan Yardımcısı Cevdet Topal, Belediye Meclis Üyeleri Cemil Kanpara, Ersin Alpaslan, İzmit Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, Mardin Anadolu İller Derneği Başkanı Necmettin Kaya, AKP Mardin İl Başkanı Nihat Eri, ilçe belediye başkanları, İzmit ve Mardin sivil toplum kuruluş temsilcileri, belediye meclis üyeleri, pişmaniye üreticilerinden oluşan yaklaşık 75 kişilik bir heyet ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YÖREYE ÖZGÜ HALAY GÖSTERİSİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte Kızıltepe Anafartalar Ortaokulu öğrencilerinin halay gösterisi katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Mardin yöresine özgü halay oyunundan sonra ise Kızıltepe Belediyesi Gençlik Merkezi gitar grubu katılımcılar için müzik dinletisi yaptı.

DOĞAN SAYESİNDE HİZMETLER YAPILDI

Programda ilk söz alan Kızıltepe Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Ahmet Odabaş, “İçişleri Bakanlığı’nın soruşturmalarınca yürütülen ve terör örgütlerine destek sağlayan belediye başkanlarına bilindiği üzere kayyum atanmıştı. Kızıltepe Belediyesi’ne rehber olmak amacıyla Sayın Nevzat Doğan danışman olarak görevlendirilmiştir. Bu kapsamda onlarca yıldır yapılmayan hizmetler 1,5 yıl gibi kısa bir sürede yapıldı. 350 kilometre yol yapıldı. Kırsal mahallelerde 40 adet taziye evinin yapımı devam ediyor. 100 adet çocuk grubu oyunu tamamlanmıştır” dedi.

MARDİNLİLERLE KARDEŞİZ

Odabaş’ın ardından mikrofona gelen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Biz Mardin’i Mardinlileri, Kızıltepelileri çok seviyoruz. O yüzden festivalimizi burada yapmak istedik. İzmit’te de Mardinli hemşerilerimizle iç içeyiz, kardeşiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de omuz omuza hainlere cevap vermedik mi? Hükümetimiz, yönetimiz, kaymakamımız çok güzel çalışmaları başlatmış ve sürdürüyor. O geçmişteki kötü günler mazide kaldı. Ayrı gayrı demeden yavrularımızın hakları hukukları hatta canlarının kaybedildiği o karanlık günleri geride bıraktık. Gençlere ve kadınlara yapılan merkezleri görünce gıpta ettim sayın Kaymakamımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

MİLLETİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Doğan’dan sonra söz alan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mardin Valisi Mustafa Yaman ise, “26 ay önce dükkanlar kapalı, herkesin suratı asıktı bizler de biraz sabredin Mardinlilere her şey düzelecek dedik. Şimdi gençlerimizin, kadınlarımızın, esnafımızın, yatırımcımızın, top yekün milletin yüzü gülüyor. Milletimiz Cumhurbaşkanlığının önderliğinde çok büyük bir sınav verdi. Daha sonra ben ve arkadaşlarım görevi aldık. İzmit Belediyesi ile işbirliği içerisine girdik. İzmit belediyesi her anlamda bizlere destek veriyor. Artık bundan sonra bu ülkenin evlatlarının vergilerinin hiçbiri dağdaki teröriste gitmeyecek dedik. Bütün ödememiz ve harcamalarımız siz değerli vatandaşlarımız için” ifadelerini kullandı. Selin BECER