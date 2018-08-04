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Kocaelili iş adamı tutuklandı!

Kocaeli Gebze’nin tanınmış iş adamı ve Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı Olgun Kandemir, hakkındaki iddialar nedeniyle tutuklandı.

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Gebze’nin tanınmış iş adamlarından Olgun Kandemir, hakkında çıkan iddialar nedeniyle çıkarıldığı adli makamca tutuklandı. Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı da olan Kandemir'in tutuklanması üzerine federasyondan bir açıklama yayınlandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kocaeli İli Giresunlular Dernekler Federasyonu Başkanı Olgun Kandemir hakkında bir takım asılsız iddialar nedeniyle bugün tutuklanmıştır. Biz inanıyoruz ki en yakın zamanda masum olduğu ortaya çıkacaktır. Kaldı ki bu süreç bir mahkûmiyet değildir. Yargı süreci devam ediyor en kısa zamanda gerçeklerin ortaya çıkması ile beraat edecektir. Gerçek suçlular hak ettiği cezayı alacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvenimiz tamdır’’

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