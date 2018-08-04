Kocaelili iş adamı tutuklandı!

Gebze’nin tanınmış iş adamlarından Olgun Kandemir, hakkında çıkan iddialar nedeniyle çıkarıldığı adli makamca tutuklandı. Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı da olan Kandemir'in tutuklanması üzerine federasyondan bir açıklama yayınlandı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Kocaeli İli Giresunlular Dernekler Federasyonu Başkanı Olgun Kandemir hakkında bir takım asılsız iddialar nedeniyle bugün tutuklanmıştır. Biz inanıyoruz ki en yakın zamanda masum olduğu ortaya çıkacaktır. Kaldı ki bu süreç bir mahkûmiyet değildir. Yargı süreci devam ediyor en kısa zamanda gerçeklerin ortaya çıkması ile beraat edecektir. Gerçek suçlular hak ettiği cezayı alacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvenimiz tamdır’’
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz