Huzurlarınızda 2018-19 model: GÖLCÜK ASARKÖY!

20 kişilik genç kadrosuyla antrenör Murat Üçer önderliğinde çalışmalara başlayan Gölcük Asarköyspor’da yönetim kurulu takıma başarılar diledi. Bir hafta boyunca antrenmanlarını Hisareyn Stadı’nda sürdürecek Yeşil Beyazlı eki daha sonra kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapacak.

EKSİK GÖRÜRSEK TRANSFER YAPABİLİRİZ

Gölcük Asarköyspor’unantrenörü Murat Üçer “Yeni sezon ekibimize ve ilimiz takımlarına hayırlı olsun. Sezonun ilk etap çalışmalarına eksik kadro ile başladık. Çalışan futbolcularımız mesai saatlerini önümüzdeki günlerde ayarlayacak ve çalışmalarımıza dahil olacak. Yeni sezon kadromuzu 10-15 gün içinde belirleyeceğiz. Hazırlık maçlarının ardından eksik gördüğümüz mevkilere takviye yapabiliriz. Genç futbolculardan bu sezon beklentimiz yüksek” dedi.

TÜM KATEGORİLERDE VARLAR

Gölcük Asarköyspor yeni sezona merhaba derken KASKF yönetim kurulu üyesi Hüseyin Bat yeşil beyazlı ekibe başarılar diledi. Gölcük Asarköyspor Başkanı Güven Özmen yeni sezonun tüm ekibe hayırlı olması temennisinde bulurken bu sezon takım iyi bir kadrodan oluştuğunu özellikle genç futbolcuların sergileyecekleri başarılı performansla geleceğe daha umutlu bakacaklarını açıkladı. Özmen bu sezon tüm yaş kategorilerinde liglere katılacaklarını ifade etti.