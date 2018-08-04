Akademi Ligi’nde değişiklik var…

Taslak olarak hazırlanan yeni statüye göre yeni sezonda maçlar Süper Lig, 1.Lig ve 2.Lig olarak üç kategoride oynanacak. İlk sezon A takımlar hangi ligdeyse akademi ekipleri de o ligde oynanacak. 3.Lig takımları da 2.Lig’de yer alacak. Profesyonel lig temsilcilerimiz Kocaelispor, Gölcükspor, Körfezpor, Darıca G.B. ve Gebzespor’un yer alacağı 2.Lig’de geçen sezondan farklı olarak gruplar 8’erli değil 13-14 takımdan oluşacak. Geçen sezon üç devreli lig esası geçerliydi, bu sezon iki devre olacak.

İLK 3 TAKIM ÜST LİGE ÇIKACAK

Yeni sezondan itibaren sadece U17 ve U19 kategorilerinde düşme, çıkma sistemi başlayacak. Temsilcilerimizin yer alacağı ligde ilk üç sıra, bir sezon sonra 1.Lig’de mücadele edecek. Gelecek sezon aynı başarıyı gösterdiğinde ise Süper Lig’e yükselecek. Taslak olarak belirlenen bu statünün kısa süreçte onaylanarak yürüklüğe girmesi bekleniyor. Kulüpler tarafından beğenilen yeni statü liglere katılım sayısını da arttıracak. Geçen sezona göre 2 ve 3.Lig’den başvurunun oldukça fazla olduğu belirtiliyor. Liglerin başlama tarihi 8-9 Eylül haftası olarak belirlendi.