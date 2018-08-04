Erkan Zengin Karagümrük’te

İstanbul temsilcisi, transferde bombaları ardı ardına patlatıyor. Geçtiğimiz günlerde Süper Lig’den Mehmet Batdal ile Turgut Doğan Şahin’i kadrosuna dâhil eden rakip takım, dün de Beşiktaş ve Trabzonspor’un eski futbolcusu Erkan Zengin’i transfer etti. Kendisini Karagümrükspor’a bağlayan imzayı yönetici Osman Hacıoğlu huzurunda atan Erkan Zengin, “Buraya para için değil, Karagümrükspor’u ve Süleyman abiyi (Hurma) şampiyon yapmaya geldim” dedi.