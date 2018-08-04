İstanbul temsilcisi, transferde bombaları ardı ardına patlatıyor. Geçtiğimiz günlerde Süper Lig’den Mehmet Batdal ile Turgut Doğan Şahin’i kadrosuna dâhil eden rakip takım, dün de Beşiktaş ve Trabzonspor’un eski futbolcusu Erkan Zengin’i transfer etti. Kendisini Karagümrükspor’a bağlayan imzayı yönetici Osman Hacıoğlu huzurunda atan Erkan Zengin, “Buraya para için değil, Karagümrükspor’u ve Süleyman abiyi (Hurma) şampiyon yapmaya geldim” dedi.
Bugün 10:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:08 TSİ )
Erkan Zengin Karagümrük’te
2.Lig ekibimiz Darıca Gençlerbirliği’nin yer aldığı 2. Lig Kırmızı Grup’ta Karagümrükspor fırtınası…
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Bugün 10:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz