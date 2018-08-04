Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:07 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:09 TSİ )

Aka artık Çayırovalı

BAL temsilcimiz Çayırovaspor’un ilk ve tek yabancı futbolcusu olma özelliğini taşıyan Aka, artık Çayırovalı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kulüp Müdürü Birol Köksal, yasal süreci tamamlayarak Fildişi Sahilli oyuncuya oturma izni aldı. Aka’nın ikametgâhı Çayırova’daki bir evde gösterilirken, oyuncu sorunun çözülmesinden dolayı rahatladı ve kendini tamamen futbola verdi. Bu arada 23 yaşındaki forvet, Çayırovaspor’da 9 numaralı formayı giyecek.

Bugün 10:07 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hayırlısı ile dön inşallah KÖRFEZ’İM! mask
Hayırlısı ile dön inşallah KÖRFEZ’İM!
Hazırlık maçı Körfez’in: 1-0 mask
Hazırlık maçı Körfez’in: 1-0
Onur Öner İSYAN etti! mask
Onur Öner İSYAN etti!
Murat Aydın’ın açılış heyecanı mask
Murat Aydın’ın açılış heyecanı
Kartepe’de 2.hafta heyecanı başladı mask
Kartepe’de 2.hafta heyecanı başladı
Kağıt Erkek Basket Takımı resmen 2. Lig’de! mask
Kağıt Erkek Basket Takımı resmen 2. Lig’de!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı! mask
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı!
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı! mask
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı!
Selin Atatürk Bulvarındaki zararı tam 1 milyon! mask
Selin Atatürk Bulvarındaki zararı tam 1 milyon!
Kira fiyatları el yakıyor! mask
Kira fiyatları el yakıyor!
KYÖD, 25 yıllık lokalini kaybetti mask
KYÖD, 25 yıllık lokalini kaybetti
Doğalgaza %49 zam! mask
Doğalgaza %49 zam!

GALERİ

Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı? mask
Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı?
Uygarlıkların atası "Mardin" mask
Uygarlıkların atası "Mardin"
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı mask
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı! mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı!
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit... mask
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit...
LPG'li otomobil alev alev yandı mask
LPG'li otomobil alev alev yandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL