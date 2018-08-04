Kulüp Müdürü Birol Köksal, yasal süreci tamamlayarak Fildişi Sahilli oyuncuya oturma izni aldı. Aka’nın ikametgâhı Çayırova’daki bir evde gösterilirken, oyuncu sorunun çözülmesinden dolayı rahatladı ve kendini tamamen futbola verdi. Bu arada 23 yaşındaki forvet, Çayırovaspor’da 9 numaralı formayı giyecek.
Bugün 10:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:09 TSİ )
Aka artık Çayırovalı
BAL temsilcimiz Çayırovaspor’un ilk ve tek yabancı futbolcusu olma özelliğini taşıyan Aka, artık Çayırovalı.
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Bugün 10:07 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz