Aka artık Çayırovalı

Kulüp Müdürü Birol Köksal, yasal süreci tamamlayarak Fildişi Sahilli oyuncuya oturma izni aldı. Aka’nın ikametgâhı Çayırova’daki bir evde gösterilirken, oyuncu sorunun çözülmesinden dolayı rahatladı ve kendini tamamen futbola verdi. Bu arada 23 yaşındaki forvet, Çayırovaspor’da 9 numaralı formayı giyecek.