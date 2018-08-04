Şehitleri anıyoruz...

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15 Temmuz Şehitlerini Anma Özel Türkiye Şampiyonası, Gölcük 3 Bant Bilardo Salonu’nda yapılıyor. Dün başlayan turnuva bugün de sürecek. Saat 1000’da başlayacak müsabakalar, akşam saatlerine kadar devam edecek.