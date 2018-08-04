15 Temmuz Şehitlerini Anma Özel Türkiye Şampiyonası, Gölcük 3 Bant Bilardo Salonu’nda yapılıyor. Dün başlayan turnuva bugün de sürecek. Saat 1000’da başlayacak müsabakalar, akşam saatlerine kadar devam edecek.
Bugün 10:08 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:09 TSİ )
Şehitleri anıyoruz...
15 Temmuz Şehitlerini Anma Özel Türkiye Şampiyonası, Gölcük 3 Bant Bilardo Salonu’nda yapılıyor.
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Bugün 10:08 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz