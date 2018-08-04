Dün start alan Yelken Küçükler Optimist İl Birinciliği, yarın yine Derince Yelken Spor Kulübü Yarış Parkuru’nda süre ek ve akşam ödül töreni gerçekleşecek. Müsabakalar yine 8.30’da başlayacak.
Bugün 10:09 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:10 TSİ )
Yelkenler Derince sahillerini coşturdu
Dün start alan Yelken Küçükler Optimist İl Birinciliği, yarın yine Derince Yelken Spor Kulübü Yarış Parkuru’nda süre ek ve akşam ödül töreni gerçekleşecek.
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Bugün 10:09 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz