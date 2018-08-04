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Bugün 10:20 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:28 TSİ )

Ford'ta üretim 21 günlüğüne durdu!

Gölcük'te kurulu olan Ford Otosan fabrikası yıllık izinlerden dolayı üretime 21 günlük ara verdi.

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Gölcük'te kurulu olan Ford Otosan fabrikası yıllık izinlerden dolayı üretime 21 günlük ara verdi. Fabrika 3 Eylül Pazartesi günü iş başı yapacak. Şirket tarafından yapılan açıklama da, "Yıllık izin dolayısıyla, Yeniköy, Gölcük ve İnönü Fabrikalarımızda 6 Ağustos 2018'den itibaren üretime ara verilecektir. Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarımız ile İnönü Fabrikamızın Motor Aktarma Organları bölümünde Kurban Bayramı tatili sonrası 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü üretime başlanacaktır. İnönü Fabrikamızın Kamyon bölümü ise üretime 3 Eylül Pazartesi günü başlayacaktır. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.

Bugün 10:20 TSİ - Ekonomi

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