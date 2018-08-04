Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:31 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:34 TSİ )

14 işçi çıkarıldı! O tek başına direnişte...

Gebze’de faaliyet gösteren Aygaz, iddialara göre 14 işçiyi işten çıkarttı. Dilekçeyi imzalamayan Çağdaş Çınar isimli genç işçi ise tek başına direnişe geçti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gebze OSB’de faaliyet gösteren Aygaz’ın, ekonomik daralmayı gerekçe göstererek 15 işçiyi işten çıkarttığı iddia edildi. Yine İddiaya göre insan kaynakları yöneticileri işçilere kıdem tazminatlarını alabilmeleri için, “Hiçbir hukuki yola başvurmayacağım” ibaresiyle dilekçe hazırladı. 14 işçi dilekçeye imza atarken Çağdaş Çınar isimli genç işçi dilekçeyi imzalamayınca kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyeceği söylendi.  Çınar dün itibariyle fabrika önünde tek başına direnişe başladı.

Bugün 10:31 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Ahmet KASIMOĞLU - Aslanım benim; nazımın dediği "kabahatin büyüğü sendedir kardeşim, koşarsın salhaneye" gibi davranmadın çelepin sopasına karşı durdun, canım benim, başarmanı diliyorum.

Yanıtla . 0Beğen 04 Ağustos 10:56

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Otobüs yolculuğunda yeni dönem! mask
Otobüs yolculuğunda yeni dönem!
Evli çiftin ilginç temizlik kavgası! mask
Evli çiftin ilginç temizlik kavgası!
Elektrik kesintileri canlarından bezdirdi! mask
Elektrik kesintileri canlarından bezdirdi!
Öğrenci servis araçlarına yüzde 15 zam mask
Öğrenci servis araçlarına yüzde 15 zam
Doğan, Pişmaniye Festivali için Mardin'de mask
Doğan, Pişmaniye Festivali için Mardin'de
Uçağınız rötar yaparsa tazminat alabilirsiniz mask
Uçağınız rötar yaparsa tazminat alabilirsiniz
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı! mask
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı!
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı! mask
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı!
Selin Atatürk Bulvarındaki zararı tam 1 milyon! mask
Selin Atatürk Bulvarındaki zararı tam 1 milyon!
Kira fiyatları el yakıyor! mask
Kira fiyatları el yakıyor!
KYÖD, 25 yıllık lokalini kaybetti mask
KYÖD, 25 yıllık lokalini kaybetti
Doğalgaza %49 zam! mask
Doğalgaza %49 zam!

GALERİ

Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı? mask
Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı?
Uygarlıkların atası "Mardin" mask
Uygarlıkların atası "Mardin"
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı mask
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı! mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı!
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit... mask
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit...
LPG'li otomobil alev alev yandı mask
LPG'li otomobil alev alev yandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL