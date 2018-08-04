Gebze OSB’de faaliyet gösteren Aygaz’ın, ekonomik daralmayı gerekçe göstererek 15 işçiyi işten çıkarttığı iddia edildi. Yine İddiaya göre insan kaynakları yöneticileri işçilere kıdem tazminatlarını alabilmeleri için, “Hiçbir hukuki yola başvurmayacağım” ibaresiyle dilekçe hazırladı. 14 işçi dilekçeye imza atarken Çağdaş Çınar isimli genç işçi dilekçeyi imzalamayınca kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyeceği söylendi. Çınar dün itibariyle fabrika önünde tek başına direnişe başladı.
Bugün 10:31 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:34 TSİ )
14 işçi çıkarıldı! O tek başına direnişte...
Gebze’de faaliyet gösteren Aygaz, iddialara göre 14 işçiyi işten çıkarttı. Dilekçeyi imzalamayan Çağdaş Çınar isimli genç işçi ise tek başına direnişe geçti.
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Yorumlar
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Ahmet KASIMOĞLU - Aslanım benim; nazımın dediği "kabahatin büyüğü sendedir kardeşim, koşarsın salhaneye" gibi davranmadın çelepin sopasına karşı durdun, canım benim, başarmanı diliyorum.
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