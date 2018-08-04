14 işçi çıkarıldı! O tek başına direnişte...

Gebze OSB’de faaliyet gösteren Aygaz’ın, ekonomik daralmayı gerekçe göstererek 15 işçiyi işten çıkarttığı iddia edildi. Yine İddiaya göre insan kaynakları yöneticileri işçilere kıdem tazminatlarını alabilmeleri için, “Hiçbir hukuki yola başvurmayacağım” ibaresiyle dilekçe hazırladı. 14 işçi dilekçeye imza atarken Çağdaş Çınar isimli genç işçi dilekçeyi imzalamayınca kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyeceği söylendi. Çınar dün itibariyle fabrika önünde tek başına direnişe başladı.