Saldırı, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çobanpınar köyü yakınlarında düzenlendi. Meskan Tepe mevkiinden görevden dönen polisleri taşıyan, zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 9 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Hakkari'ye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralı polislerden Recep Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Gaziantep nüfusuna kayıtlı, tarih öğretmenliği bölümünden mezun şehit polis memuru Recep Emre Yılmaz'ın 2 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi. Yılmaz için bugün Hakkari'de tören düzenleneceği, ardından da cenazesinin memleketine uğurlanacağı bildirildi. Saldırıda yaralanan diğer 8 polis memurunun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Bugün 10:41 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:43 TSİ )
Hakkari'den acı haber!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yolu tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu yaralanan özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz (26), tedaviye alındığı hastanede şehit oldu.
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Bugün 10:41 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz