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Bugün 10:48 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:49 TSİ )

ING Bank’tan avantajlı bayram kredisi

ING Bank, Kurban Bayramı’na özel ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Kampanya ile ING müşterileri yüzde 1.84’ten başlayan faiz oranları ve 48 aya varan vade imkanıyla, 50.000 TL’ye kadar kredi kullanabilecek. Ağustos ayı boyunca başvurulabilecek kampanyayla 3 ay erteleme fırsatı da sunuluyor.

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Sektöründe “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla ezber bozan bankacılık uygulamalarına imza atan ING Bank, müşterilerinin Kurban Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılayabilmeleri amacıyla bayram kredisi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında ING müşterileri, yüzde 1.84’ten başlayan faiz oranı ve 48 aya varan vade ile 50.000 TL’ye kadar kredi kullanabilecek. Müşterilerine 3 ay erteleme fırsatı da sunan ING Bank’ın bayrama özel ihtiyaç kredisi için Ağustos ayı boyunca ING Mobil, ingbank.com.tr ve tüm ING Bank şubelerinden başvuru yapılabilecek.

Bugün 10:48 TSİ - Ekonomi

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