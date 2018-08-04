ING Bank’tan avantajlı bayram kredisi

Sektöründe “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla ezber bozan bankacılık uygulamalarına imza atan ING Bank, müşterilerinin Kurban Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılayabilmeleri amacıyla bayram kredisi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında ING müşterileri, yüzde 1.84’ten başlayan faiz oranı ve 48 aya varan vade ile 50.000 TL’ye kadar kredi kullanabilecek. Müşterilerine 3 ay erteleme fırsatı da sunan ING Bank’ın bayrama özel ihtiyaç kredisi için Ağustos ayı boyunca ING Mobil, ingbank.com.tr ve tüm ING Bank şubelerinden başvuru yapılabilecek.