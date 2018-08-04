Sektöründe “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla ezber bozan bankacılık uygulamalarına imza atan ING Bank, müşterilerinin Kurban Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılayabilmeleri amacıyla bayram kredisi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında ING müşterileri, yüzde 1.84’ten başlayan faiz oranı ve 48 aya varan vade ile 50.000 TL’ye kadar kredi kullanabilecek. Müşterilerine 3 ay erteleme fırsatı da sunan ING Bank’ın bayrama özel ihtiyaç kredisi için Ağustos ayı boyunca ING Mobil, ingbank.com.tr ve tüm ING Bank şubelerinden başvuru yapılabilecek.
Bugün 10:48 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:49 TSİ )
ING Bank’tan avantajlı bayram kredisi
ING Bank, Kurban Bayramı’na özel ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Kampanya ile ING müşterileri yüzde 1.84’ten başlayan faiz oranları ve 48 aya varan vade imkanıyla, 50.000 TL’ye kadar kredi kullanabilecek. Ağustos ayı boyunca başvurulabilecek kampanyayla 3 ay erteleme fırsatı da sunuluyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:48 TSİ - Ekonomi
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz