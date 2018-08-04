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Kocaeli’de yeni bir dernek daha kuruldu

Mahallelinin sorunlarını ve mutluluklarını paylaşmak adına Kurucu Başkan İbrahim Çankaya önderliğinde Körfez Çamlıtepe Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Hizmet Derneği kuruldu.

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Körfez Çamlıtepe Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Hizmet Derneği, geçtiğimiz günlerde mahallenin sorunlarını çözmek ve daha iyi bir hizmet almak adına yeni bir dernek kurdu. Dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Kurucu Başkan İbrahim Çankaya, “Bizim dernek olarak amacımız, mahallesinin sıkıntılarını ve mutluluklarını paylaşmak, insanca bir yaşam kurmalarına yardımcı olmak, demokrasi ve insan hakları konularında duyarlılıklarını artırmalarını sağlamak, gençlerine sahip çıkıp bir arada tutmak, mahalle sakinlerinin eğitimi için kurslar organize etmek ve dinlenmeleri için lokal açmak, sosyal ve ekonomik alanlarda yardımcı olmaktır” dedi.

“KOMUTANIM ACINIZ ACIMIZDIR”

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Körfez Çamlıtepe Mahallesi Sosyal Yarımlaşma ve Hizmet Derneği Başkanı İbrahim Çankaya, derneğin kurulmasının ardından ilk faaliyet olarak, geçtiğimiz günlerde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı hainlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu Şehit olan Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya icin "Komutanım Acın Acımızdır" yazılı pankart yaptırıp mahalleye astırdı.

Derneğin yönetim kurulu şu şekilde:

İbrahim Çankaya, Osman Babat, Tolga Papakçı, Ceyhun Akkuş, Murat Kaya, Cengiz Akdeniz, Çetin Yılmaz

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Kurucu Başkan İbrahim Çankaya

Bugün 10:53 TSİ - Gündem

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