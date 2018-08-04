BAŞSİAD, BİGEM ile sahaya iniyor

Kocaeli’nin önemli STK’larından biri olan Başarılı İş Adamları Derneği (BAŞSİAD) her ayın ilk cumartesi buluşmalarına Ağustos ayında da devam etti. Dernek üyeleriyle birlikte yapılan kahvaltının ardından sohbet havasında geçen toplantının ardından dernek başkanı Barış Arat, gençlere ücretsiz bir şekilde eğitim amacıyla hayata geçirilecek yeni projeleri olan BAŞSİAD İş Geliştirme ve Eğitim Merkezi (BİGEM) hakkında bilgiler sundu.

BİGEM İLE GENÇLERE ÜCRETSİZ EĞİTİM

Proje hakkında bilgiler sunan BAŞSİAD Başkanı Barış Arat, “BİGEM’in tarzı çok farklı olacak. Klasik bir eğitim anlamında olmayacak. Özellikle genç girişimciler ve genç insanlarımız için eğitim anlamında farkındalık yaratmak istiyoruz. BİGEM kapsamında ünlü eğitimciler ve ünlü işadamları sektörel bilgilerini gençlerle paylaşacak. BAŞSİAD bir STK olmasına karşın BİGEM ile birlikte sahada olarak bizim bir markamız olacaktır. Aynı zamanda biz BİGEM’i Kocaeli geneline açıyoruz. Gençlerimiz bu eğitimlerden ücretsiz bir şekilde yararlanacaktır” dedi.

BAŞSİAD Başkanı Barış Arat