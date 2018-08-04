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Sivrisinekler yedi bitirdi!

Biz İzmitiz Platformu Başkanı Hüseyin Erol, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İzmit Belediyesi’nin sivrisinekler için ilaçlama yapmamasına tepki gösterdi. Erol, “Bu kent sahipsiz” dedi.

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Yaz aylarının kendini iyice hissettirmesiyle birlikte İzmit’in hem kent merkezinde hem de dış mahallerinden tam anlamıyla sivrisinek kabusu yaşanıyor. Önceki yıllarda düzenli olarak yapılan sivrisinek ilaçlamaları nedeniyle sivrisinek kabus halinde gelmemişti. Bu sene ise sivrisinek ilaçlaması yapılmaması nedeniyle vatandaşlar isyan etti. Kaşıdıkça yaraya dönüşen ısırıklar 15-20 gün geçmezken, alerjik bir bünyeye sahip olanlarla ise morarma ve şişliğe yol açıyor.

ARTIŞA SEL Mİ YOL AÇTI?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit kent merkezinde yaz başında sivrisinek ve diğer haşerelerin üreyebileceği belirli noktalarla vektör mücadelesi yapıyor. Bu yıl da yapılmasına rağmen, özellikle son bir aylık süre içinde vatandaşların sivrisinek şikayeti artış gösterdi. Bazı vatandaşlar bu artışı mücadelenin yeterli olmamasına bağlarken, bazı vatandaşlar ise son aylarda İzmit’te sık görülen ani sel baskınlarında kanalizasyon sistemlerinin taştığını, sivrisinek ve diğer haşeratlardaki artışın bundan kaynaklandığını dile getirdi.  Mahalle muhtarları ise vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda belediyeye başvurarak mahallelerinin ilaçlanması için neredeyse kuyruğa giriyor. 

BU KENT SAHİPSİZ

Hüseyin Erol yaptığı açıklamada “Memleket sinekten geçilmiyor, mahalleler isyanda, herkes feryat ediyor, çoluk çocuk telef oldular” diye yazmıştım. Bu sıkıntıya dur diyecek, bir şeyler söyleyecek bir belediye yetkilisi yok mu diyecektim ki bir baktım Mardin’e festivale gitmişler. Anlayacağınız, bizimkilere davul zurna saz, İzmitlilere bu sivrisinekler az” dedi.

Bugün 11:37 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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Yorumlar

(3)
03

Osman - Bu sene ilaçlama yapmıyorlar kartepe güya ilce oldu mahalle araları ağır dolu sivrisinek ve koku insanları rahatsız ediyor sivrilerden bıktık bir an önce ilaçlama yapılsın veya sivrisineklerle karşı önlem alın sayın belediye yetkilileri

Yanıtla . 1Beğen 04 Ağustos 15:45
02

Dr Ersoy Kandemir - Sağlık müdürü halk sağlığı ile ilgili açıklama yapmalı,gerekli mercilere belediyesi Valiliği dahil selden sonra sineklerle ilgili artış varsa görüş bildirip ilaçlamayı yaptırtmalı,ya da....

Yanıtla . 3Beğen 04 Ağustos 14:07
01

Halk - kendim ve tüm çevrem dahil sivrisinek ısırığı ile mücadele ediyoruz hani belediye çalışınca oluyodu

Yanıtla . 9Beğen 04 Ağustos 12:19
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