Kartepe’de tempo yükseliyor

Kartepe’de her geçen gün maçlar tempo kazanıyor, bol gollü geçen maçlar sıcak yaz gecelerini serinletiyor. Acısu’da oynanan akşamın ilk maçında, turnuvada ikinci maçına çıkan Kocaeli Nusretiyespor ilk galibiyetini ilk alırken, ilk maçına çıkan Uzunçiftlikspor’u 3-1 yendi. Maçın tamamında üstün oynayan Kocaeli Nusretiyespor, Eren, Fatih ve Bedirhan’ın attığı gollerle maçı kazandı. Günün ikinci maçında ev sahibi konumundaki Acısuspor, , ilk maçta Avluburunspor’u 4-1 mağlup etmişti. İkinci maçta Eşme ile 2-2 berabere kalan takım, yine üstün futbol oynadı ama bu kez kazanamadı. Acısuspor 2-0’lık avantajını koruyamadı, maçın son dakikalarında kalesinde gördüğü gollerle beraberlik aldı ve puanını dörde çıkardı. Eşmespor ise ilk maçında Kocaeli Nusretiyespor’u 3-1 yenmişti, ikinci maçta beraberliği zor kurtardı ve o da puanın dörde çıkardı.

UZUNÇİFTLİKSPOR: 1 KOCAELİ NUSRETİYE: 3

STAT: Acısu

HAKEMLER: Selim Akman ***, Mehmet Zıpak ***, Berkay Bostan ***

UZUNÇİFTLİKSPOR: Hakan **, Serdar ***, Fatih Ateş **, Berkcan **, Selim ** (Fatih Demir **), Süleyman *** (Tamer **), Selçuk ** (Emrah **), Ahmet ** (Burhan **), Sefa ***, Furkan ** (Mustafa **), Hakan **

KOCAELİ NUSRETİYESPOR: Zafer ***, Alihan *** (Samet **), Muhammet ***, Yavuz ***, Bedirhan ***, Ufuk ***, Ömer *** (Erman **), Fatih ***, Kerem ***, Emirhan ***, Eren *** (Ertuğrul **)

GOLLER: Eren DK.18, Fatih DK.36, Bedirhan DK.43 (Kocaeli Nusretiyespor), Süleyman DK.21 (Uzunçiftlikspor)

ACISUSPOR: 2 EŞMESPOR: 2

STAT: Acısu

HAKEMLER: Mehmet Zıpak ***, Selim Akman ***, Berkay Bostan ***

ACISUSPOR: Ramazan ***, Halim **, Burak ***, Uğur **, Yunus ***, Murat ***, Mehmet ***, Bedirhan ***, Yusuf ***, Ömer ***

EŞMESPOR: Birtan ***, Ümit ***, Erdi **, Oğuzhan ***, Abdullah **, Coşkun ***, Hüseyin **, Hasan ***, Onurcan **, Ertuğ **, Batuhan ***

GOLLER: Mehmet DK.5, Yusuf DK.65 (Acısuspor), Coşkun DK.80, Hasan DK.82

GÜNÜN PROGRAMI (ARSLANBEY STADI):

18.30 DERBENT MAŞUKİYE

20.30 ARSLANBEY ORG-UZUNTARLA