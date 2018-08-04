Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:02 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:06 TSİ )

Kartepe’de tempo yükseliyor

Her yıl  geleneksel olarak düzenlenen eski adıyla Keltepe, şimdiki adıyla Kartepe Turnuvası’nda ikinci hafta maçları Acısı Stadı’nda devam etti.

mask
mask
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Kartepe’de her geçen gün maçlar tempo kazanıyor, bol gollü geçen maçlar sıcak yaz gecelerini serinletiyor. Acısu’da oynanan akşamın ilk maçında, turnuvada ikinci maçına çıkan Kocaeli Nusretiyespor ilk galibiyetini ilk alırken, ilk maçına çıkan Uzunçiftlikspor’u 3-1 yendi. Maçın tamamında üstün oynayan Kocaeli Nusretiyespor, Eren, Fatih ve Bedirhan’ın attığı gollerle maçı kazandı. Günün ikinci maçında ev sahibi konumundaki Acısuspor, , ilk maçta Avluburunspor’u 4-1 mağlup etmişti. İkinci maçta Eşme ile 2-2 berabere kalan takım,  yine üstün futbol oynadı ama bu kez kazanamadı. Acısuspor 2-0’lık avantajını koruyamadı, maçın son dakikalarında kalesinde gördüğü gollerle beraberlik aldı ve puanını dörde çıkardı. Eşmespor ise ilk maçında Kocaeli Nusretiyespor’u 3-1 yenmişti, ikinci maçta beraberliği zor kurtardı ve o da puanın dörde çıkardı.

UZUNÇİFTLİKSPOR: 1 KOCAELİ NUSRETİYE: 3

ikili-1533373511.jpg?

STAT: Acısu

HAKEMLER: Selim Akman ***, Mehmet Zıpak ***, Berkay Bostan ***

UZUNÇİFTLİKSPOR: Hakan **, Serdar ***, Fatih Ateş **, Berkcan **, Selim ** (Fatih Demir **), Süleyman *** (Tamer **), Selçuk ** (Emrah **), Ahmet ** (Burhan **), Sefa ***, Furkan ** (Mustafa **), Hakan **

KOCAELİ NUSRETİYESPOR: Zafer ***, Alihan *** (Samet **), Muhammet ***, Yavuz ***, Bedirhan ***, Ufuk ***, Ömer *** (Erman **), Fatih ***, Kerem ***, Emirhan ***, Eren *** (Ertuğrul **)

GOLLER: Eren DK.18, Fatih DK.36, Bedirhan DK.43 (Kocaeli Nusretiyespor), Süleyman DK.21 (Uzunçiftlikspor)

ACISUSPOR: 2 EŞMESPOR: 2

esmespor-1533373503.jpg?

STAT: Acısu

HAKEMLER: Mehmet Zıpak ***, Selim Akman ***, Berkay Bostan ***

ACISUSPOR: Ramazan ***, Halim **, Burak ***, Uğur **, Yunus ***, Murat ***, Mehmet ***, Bedirhan ***, Yusuf ***, Ömer ***

EŞMESPOR: Birtan ***, Ümit ***, Erdi **, Oğuzhan ***, Abdullah **, Coşkun ***, Hüseyin **, Hasan ***, Onurcan **, Ertuğ **, Batuhan ***

GOLLER: Mehmet DK.5, Yusuf DK.65 (Acısuspor), Coşkun DK.80, Hasan DK.82

GÜNÜN PROGRAMI (ARSLANBEY STADI):

18.30 DERBENT MAŞUKİYE

20.30 ARSLANBEY ORG-UZUNTARLA

Bugün 12:02 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kartepe’de tempo yükseliyor mask
Kartepe’de tempo yükseliyor
Hayırlısı ile dön inşallah KÖRFEZ’İM! mask
Hayırlısı ile dön inşallah KÖRFEZ’İM!
İhsaniye de top başı yapıyor mask
İhsaniye de top başı yapıyor
İzmit Yahya Kaptan otobüsüne kavuştu mask
İzmit Yahya Kaptan otobüsüne kavuştu
Aka artık Çayırovalı mask
Aka artık Çayırovalı
Bekirdere Pazartesi sahaya iniyor… mask
Bekirdere Pazartesi sahaya iniyor…
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı! mask
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı!
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı! mask
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı!
Selin Atatürk Bulvarındaki zararı tam 1 milyon! mask
Selin Atatürk Bulvarındaki zararı tam 1 milyon!
Kira fiyatları el yakıyor! mask
Kira fiyatları el yakıyor!
KYÖD, 25 yıllık lokalini kaybetti mask
KYÖD, 25 yıllık lokalini kaybetti
Doğalgaza %49 zam! mask
Doğalgaza %49 zam!

GALERİ

Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı? mask
Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı?
Uygarlıkların atası "Mardin" mask
Uygarlıkların atası "Mardin"
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı mask
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı! mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı!
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit... mask
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit...
LPG'li otomobil alev alev yandı mask
LPG'li otomobil alev alev yandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL