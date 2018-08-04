Bekirdere Pazartesi sahaya iniyor…

Bekirderespor yönetim kurulu, kendi arasında yaptığı toplantıda görev dağılımını gerçekleştirirken, yeni sezon hedefini açıklayıp, öncelikle orta sıralarda yer almak istediklerini, ama şampiyonluk kovalanırsa da hayır demeyeceklerini ifade etti. Kulüp binasında yapılan toplantı sonrasında, bu sezon da yine kulüp başkanı seçilen Sabri Yıldız, “2018-2019 yılı bizim yılımız olacak. Şampiyonluğa oynayacak takım kurduk. Bekirderespor büyük camia. Birlik ve beraberlik içinde, bu sene arzuladığımız şampiyonluğu elde etmek istiyoruz dedi.

GÖREV DAĞILIMI TAMAM…

Hafta içi yapılan yönetim kurulu toplantısında, başkan Yıldız nezdinde toplanan yeni yönetim, görev dağılımını da gerçekleştirdi. Bu arada yeni sezon hazırlıkları Pazartesi, Cephanelik’te saat 19.00’da ilk çalışmasını yapacak. Geniş bir kadro kuran Bekirderespor’a transfer görüşmeleri devam ediyor. Başkan Yıldız “Transferde acele etmiyoruz. Çünkü henüz liglerin başlamasına zamanımız var. Takıma hangi mevkide futbolcu gerekiyorsa, ona göre nokta transfer yapmak istiyoruz” dedi.

BEKİRDERE YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI:

BAŞKAN : SABRİ YILDIZ

BŞK.YARDIM. : FARUK KOCAGÖZ

GEN.SEKRETER : RECEP AKTAR

FUT. ŞUBE SOR. : HAKAN SOLMAZ

ALTYAPI SOR. : TACETTİN ÖZTÜRK / OĞUZHAN AY

KULÜP MÜDÜRÜ : ENDER ALADAĞ

FED.SORUMLUSU : ADEM ALADAĞ

REK. VE SPON. : ÖMER KARAGÖZ / İBRAHİM ÖZTÜRK

ULAŞIM SOR. : FATİH YESİN

BASINDAN SOR. : SELİM PINAR

MUHASİP : SERVET BEKTUR