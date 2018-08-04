İzmit Yahya Kaptan otobüsüne kavuştu

Kulüp Başkanı Faruk Sarman, kulübe ihtiyacı olan 2007 Prestij marka kulüp otobüsünü, Maşukiyeli yakın arkadaşı kanalıyla temin etti. İzmit Yahya Kaptansporlu futbolcular, bundan sonra kendi otobüsüyle çeşitli statlarda daha rahat maça ve idmanlara gidebilecekler. Geçen yılın flaş takımı İzmit Yahyakaptan, bir çok yaş grubunda mücadele ediyor. Kulüp alt yapı sorumlusu ve başkan Faruk Sarman, “Verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Futbolcularımızın, ulaşım konusunda rahat etmeleri ve idmanlara rahat gidip gelmeleri için kolaylık sağladık. Tüm Yahyakaptan camiasına hayırlı olsun” dedi.