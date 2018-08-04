Teknik sorumlu Aykut Balta ve yardımcı Antrenör Erol Çolak’ın çalıştıracağı İhsaniye takımının dış transferde 6 futbolcu ile anlaşma yapıldı. Kadrosuna usta kaleci Sertan Saral, ön libero Orkun Cebeci, sol bek Caner Arıcan, sol bek Yunus Ekin, orta saha Batuhan Duran ve Adapazarıspor’dan alınan sağ bek Abdullah Kotbaş’ı katan ekip, Yalova Tavşanlısporlu stoper İlker Acar’ı da son anda renklerine bağladı. İhsaniyespor, haftada 5 antrenman yapacak. Yarın çalışmalara başlayacak ekip, İhsaniye Stadı’ndaki idmanlarını saat 19.00’da başlatacak.
Bugün 12:08 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:04 TSİ )
İhsaniye de top başı yapıyor
Süper Amatör Futbol Ligi takımlarından İhsaniyespor, yeni sezonu 6 Ağustos Pazartesi günü (yarın) İhsaniye Stadı’nda açıyor.
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Bugün 12:08 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz