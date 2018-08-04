Gölcük’e bağlı Hasaneyn köyünde 7 Temmuz günü şarbon hastalığı nedeniyle başlatılan karantina, bir hafta rötarlı olarak 9 Ağustos tarihi itibariyle kaldırılacak. Köyde yaşayan H. A.’da çıkan şarbon virüsü sonrası köy karantina altına alınmış, Hasaneyn ve çevre köylerdeki hayvanlara aşılama yapılmıştı. 2 Ağustos’ta kaldırılması planlanan karantina, bir hayvanın ölmesi üzerine ertelenmişti. Bu ölümün şarbonla ilgili olmadığı belirlenince Hasaneyn’deki karantinaya 9 Ağustos'ta son verilecek.
Bugün 12:10 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:51 TSİ )
Hasaneyn'deki karantina kalkıyor
Gölcük’e bağlı Hasaneyn köyünde 7 Temmuz günü şarbon hastalığı nedeniyle başlatılan karantina, bir hafta rötarlı olarak 9 Ağustos tarihi itibariyle kaldırılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz