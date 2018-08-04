Saklı Cennet "Başiskele"

Doğal güzellikleriyle büyüleyen, sakinliğiyle dinlendiren saklı cennet Kocaeli’nin Başiskele ilçesi birçok alternatif tatil imkanı sunuyor. Yeni yatırımlarla birlikte ilk hedef, Termal turizminde söz sahibi olmak. Henüz yeni bir ilçe olan Başiskele’de uluslararası standartlara sahip 3’üncü 5 yıldızlı otel açıldı.

Tarihin yeni şehri Başiskele

Kocaeli’nin 12 ilçesinden biri olan Başiskele, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizmin gözde mekanlarından biri olmaya aday. Bahçecik,Yeniköy, Karşıyaka,Yuvacık ve Kullar Beldelerinin birleştirmesiyle oluşan Başiskele, milattan önceye dayanan tarihi altyapısı, kültürel zenginliği, doğal güzelliğiyle önemli turizm noktalarından biri olmayı hedefliyor. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın hedefi, daha 10 yılını bile doldurmamış şehri dünya markası yapmak. Bunun içinde cazibe merkezi haline getirilen Başiskele’de başta turizm yatırımları son hızla sürüyor.

Termal zenginlik büyük bir ayrıcalık

Örnek projelere imza atan Başiskele Belediyesi, geride bıraktığı 4 yıllık süreye nitelikli ve kaliteli birçok hizmet sığdırdı. Sağlıklı kent yapılanmasıyla diğer ilçelere örnek olan ilçede, termal turizmle ilgili yatırımlar yapılıyor. Başiskele’nin hedefi “Termal Şehri” denildiğinde akla ilk gelenlerden olmak. 5 yıldızlı termal otel The NESS ile Wellborn Luxury Otel ile hareketlenen bölge önümüzdeki yıllarda 7 yıldızlı Residance, 5 yıldızlı Hilton ve Divan gibi marka otellere de ev sahipliği yapacak. Deyim yerindeyse ilçe adeta oteller merkezi olacak.

Eşsiz doğası büyülüyor

Başiskele, İstanbul’dan uzaklaşamayan ancak tatil yapmak isteyenler için yeni bir tatil gözdesi olarak karşımıza çıkıyor. Şehrin girişinden itibaren sizleri yeşillikler karşılıyor. İstanbul’un gürültüsünden uzakta doğayla başbaşa tatil geçirebileceğiniz Başiskele’de dalından çilek yemenin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Yuvacık Barajı çevresi yürüyüş sporu (trekking) için muazzam bir adres. Mesire yerleri ve turistik tesisleriyle birçok imkan sunan Yuvacık’ta, alabalık tesislerinde taze balık yemek veya alternatif tesislerde keyifli zaman geçirebileme imkanı sunuyor.

Temiz havası ve körfez manzarası

Dört mevsimin aynı anda tüm güzelliklerin yaşandığı bölgede dağların zirvesinden, yaylalardan İzmit Körfezi’ni izlerken temiz hava cıvıl cıvıl kuş sesleri ve tabiatın o güzel kokusu eşliğinde rahatlıkla yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Bu güzelliklerin yanı sıra bölgede gezerken tarihi kalıntılarla karşılaşabilirsiniz. Yuvacık yerli ve yabancı turizm yönünden izcilerin çadır kurmak isteyenlerin günübirlik gezginlerin de gözbebeği durumunda.

Paintball severlerin gözdesi

Her geçen gün popülerliğin arttığı sporlardan olan Paintball, İstanbul’un yanı başındaki Başiskele’de en çok ilgi gören etkinliklerin başında geliyor. Kamuflaj giyilerek, doğa dostu boyalardan oluşan mermi kullanılan silahlar kuşanarak oynanan stratejik takım oyunu Paintball, Başiskele’den Türkiye’ye açılıyor. Kocaeli’den ve çevre illerden büyük ilgi gören Paintball’un kısa zamanda en favori spor dalı olacağı ifade ediliyor. Doğa ile iç içe yapılan bu spor, ilçeye büyük katkı sunuyor.

4 saatte 4 şehir turu

14 yürüyüş parkuru, altı mağarası, beş yaylası, barajı ve muhteşem deniz manzarası ile gözleri üzerinde toplayan Başiskele öte yandan jeep safari ile de büyük dikkat topluyor. Aynı gün içerisinde dört il görmeye olanak sağlayan parkurlar ile insanlar adrenalin dolu eğlence yaşıyor. 4 ve 8 kişilik gruplar halinde jeeplere binen doğaseverler; kamping tesislerinden start alarak Yuvacık Barajı’nın eşsiz güzelliği boyunca yola koyuluyor. Aksığın ve Tepecik Köyü’nü geçen kafile kayın ormanları arasından bir kısmı Sakarya sınırlarında olan İnönü Yaylası’na ulaşıyor.