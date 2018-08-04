Darıca’daki şölen Siirtliler gecesi ile sürdü

Darıca Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen, ‘10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’ önceki gün Siirtliler dernek gecesi ile devam etti. Darıca sahilinde kurulan alanda bir araya gelen binlerce Siirtli yöresel lezzetlerle ağırlanarak, geç saatlere kadar gönüllerince eğlendi. Darıca Siirtliler Dernek Başkanı Paşa Kaya, programlarında kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, “Bu güzel gecede sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece memnunum. Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında Siirt’i en iyi şekilde temsil etmek için hazırlandık. Gecemizin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“KÖKLÜ TARİHİMİZİN GÜZEL ŞEHRİ SİİRT”

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak geceye dair yaptığı konuşmada, “Ülkemizin bütün güzelliklerini görme fırsatı yakaladığımız bu güzel programlarda sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyum. Uygarlıklar beşiği, Anadolu’nun ilk durağı, tarihi bereketli toprakları, zengin kültürü, eşi bulunmaz manevi atmosferi ile misafir ettiği medeniyetlerden esinti taşıyan, üç dilin senfonik kardeşliğin şekillendiği küçük ama medeniyetler şehri Siirt. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin diyoruz ve en kötü günümüz böyle olsun diyoruz, bütün Siirtli hemşerilerimi, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.” dedi. Programda sahne alan Siirt Yöresi Folklör gösterileri izleyiciler tarafından beğeniyle izlenirken, gece yöresel sanatçıların söylediği birbirinden güzel türkülerle devam etti.