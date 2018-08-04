4 Mevsim Merkezi’nden ayakta alkışlanacak proje

4 Mevsim Sanat Merkezi, gençleri sanata yönlendirme, ilerisi için nitelikli bireyle olma konusundaki gayretini sürdürüyor. Sanat merkezi bu kapsamda düzenlediği birçok projeyle alkışı fazlasıyla hak ediyor. 4 Mevsim, son olarak düzenleyeceği projeyle, 3-33 yaş arasındaki eğitim gören toplam 350 öğrenciyi 13-20 Ağustos tarihleri arasında Ukrayna Lviv’de düzenlenecek sanat kültür festivaline götürecek. Festival çerçevesinde öğrencilerin bale, modern dans, piyano, keman, klasik gitar, viyola, flüt, müzikal tiyatro ve kompozisyon dallarında eğitim almaları sağlanacak.

GÖSTERİ DÜZENLENECEK

4 Mevsim Sanat Merkezi yetkililerinden Hakan Gerin, Gizem Şahin ve Çiler Boylu yönetiminde gerçekleştirilen projede, öğrencilerin gelişimini ve öğrendikleri sanat kültürünü farklı milletten çocuklara aktarmasını sağlamak amacıyla 13-20 Ağustos tarihinde Ukrayna'nın en büyük festivallerinin düzenlendiği Lviv kentine festival organizasyonu düzenlenecek. Sponsorların da desteği ile sanat tutkunu çocukların burada hem eğitim alacaklarını hem de gösteri yapacaklarını ifade eden yetkililer, eğitimlerin birebir özel dersler ve toplu workshop çalışmalarından oluştuğunu söyledi. Tamamlanan eğitimler sonucunda ise, Lviv Opera Theatre Sahnesi ve Lviv Açık Hava Tiyatrosunda gösteri düzenlenecek.