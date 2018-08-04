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Bugün 13:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:01 TSİ )

Bu onur Kocaeli’nin

Çeşitli branşlarda Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında dereceye giren ilimiz sporcuları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile birlikte Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Ortaya unutulmaz bir tablo çıktı.

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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a sporcuları tek tek tanıtarak,  müsabakalarda almış oldukları dereceleri ve çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulundu ve kabullerinden dolayı teşekkür etti. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise ziyarette yaptığı konuşmasında “Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. Bu başarıyı yakalamak mutlaka disiplinli bir çalışmayı gerektiriyor. Sizleri çalıştıran antrenörlerinize de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

AİLELERE DE TEŞEKKÜR ETTİ…

Aksoy sözlerini şöyle tamamladı: Hiç şüphe yok ki Ailelerinizin de sizlerin bu başarısında büyük katkısı var. Sizlerin başarısı diğer genç arkadaşlarımıza örnek oluşturuyor. Gençlerimizin spora yönlenmeleri çok önemli. Genlik Spor İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Kocaeli’nde sportif aktivitelerimiz oldukça iyi durumda ve farklı branşlarda büyük başarılar da elde edildi. Hepimizin beklentisi bu başarıların daha da artmasıdır.

Bugün 13:00 TSİ - Spor

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