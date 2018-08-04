Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:01 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:03 TSİ )

Gölcük ve Körfez’in ‘Afyon’u patladı

Yol yorgunluğu sonrasında Afyon’a iyice alışan ve özel maçlarda da bunu gösteren 3.Lig temsilcilerimiz Gölcükspor ve Körfezspor, yeni sezon hazırlıklarını özel maç serileriyle de aralıksız olarak sürdürüyor. Her iki takımın da bugün irer hazırlık maçı var.

mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

GÖLCÜKSPOR MUĞLASPOR İLE OYNUYOR

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, Afyon kampını sürdürürken, kamptaki ikinci maçını bugün, aynı grupta yer alan Muğlaspor ile oynayacak. Karşılaşma Afyonspor kamp tesislerinde oynanacak ve saat 18.00’de başlayacak. Gölcükspor kamptaki üçüncü maçını 8 Ağustos’ta Elaziz Belediyespor ile yapacak.Bu arada geçen sene Gölcükspor forması giyen Onur Özcan ile yeniden anlaşma sağlandı ve genç oyuncu kampa katılarak dün ilk idmana çıktı. Gölcükspor, Afyon kampı 6’ıncı gününü yaşarken, Kayhan Çubuklu yönetiminde her gün çift idman yaparak hazırlanıyor.

KÖRFEZSPOR, AFYON U-21 İLE OYNUYOR

Afyon Oruçoğlu Otel’de yeni sezon hazırlıklarına devam eden, 3.Lig’e düşen Körfezspor ise, ilk hazırlık maçında, Gölcükspor’u 1-0 yendi. İkinci hazırlık maçını bugün Afyon U-21 takımı ile oynayacak ekibimiz, Afyon kamp tesislerinde saat 18.00’de maça başlayacak. Körfezspor teknik sorumlusu Deniz Kolgu, bir yandan transferi açma çalışmalarını sürdürürken, bir yandan hazırlık maçları programını da netleştiriyor. Körfezspor 9 Ağustos Perşembe günü 3.Lig ekibi Karşıyaka, 12 Ağustos Pazar günü Pazarspor ve 15 Ağustos Çarşamba günü Yeni Orduspor ile oynayacak ve kente dönecek.

2-1533376977.jpg?

3-dcp-1533376984.jpg?

5-1533376988.jpg?

8-1533376997.jpg?

Bugün 13:01 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kartepe’de tempo yükseliyor mask
Kartepe’de tempo yükseliyor
Hayırlısı ile dön inşallah KÖRFEZ’İM! mask
Hayırlısı ile dön inşallah KÖRFEZ’İM!
İhsaniye de top başı yapıyor mask
İhsaniye de top başı yapıyor
İzmit Yahya Kaptan otobüsüne kavuştu mask
İzmit Yahya Kaptan otobüsüne kavuştu
Aka artık Çayırovalı mask
Aka artık Çayırovalı
Bekirdere Pazartesi sahaya iniyor… mask
Bekirdere Pazartesi sahaya iniyor…
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı! mask
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı!
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı! mask
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı!
Selin Atatürk Bulvarındaki zararı tam 1 milyon! mask
Selin Atatürk Bulvarındaki zararı tam 1 milyon!
Kira fiyatları el yakıyor! mask
Kira fiyatları el yakıyor!
KYÖD, 25 yıllık lokalini kaybetti mask
KYÖD, 25 yıllık lokalini kaybetti
Doğalgaza %49 zam! mask
Doğalgaza %49 zam!

GALERİ

Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı? mask
Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı?
Uygarlıkların atası "Mardin" mask
Uygarlıkların atası "Mardin"
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı mask
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı! mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı!
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit... mask
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit...
LPG'li otomobil alev alev yandı mask
LPG'li otomobil alev alev yandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL