Gölcük ve Körfez’in ‘Afyon’u patladı

GÖLCÜKSPOR MUĞLASPOR İLE OYNUYOR

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, Afyon kampını sürdürürken, kamptaki ikinci maçını bugün, aynı grupta yer alan Muğlaspor ile oynayacak. Karşılaşma Afyonspor kamp tesislerinde oynanacak ve saat 18.00’de başlayacak. Gölcükspor kamptaki üçüncü maçını 8 Ağustos’ta Elaziz Belediyespor ile yapacak.Bu arada geçen sene Gölcükspor forması giyen Onur Özcan ile yeniden anlaşma sağlandı ve genç oyuncu kampa katılarak dün ilk idmana çıktı. Gölcükspor, Afyon kampı 6’ıncı gününü yaşarken, Kayhan Çubuklu yönetiminde her gün çift idman yaparak hazırlanıyor.

KÖRFEZSPOR, AFYON U-21 İLE OYNUYOR

Afyon Oruçoğlu Otel’de yeni sezon hazırlıklarına devam eden, 3.Lig’e düşen Körfezspor ise, ilk hazırlık maçında, Gölcükspor’u 1-0 yendi. İkinci hazırlık maçını bugün Afyon U-21 takımı ile oynayacak ekibimiz, Afyon kamp tesislerinde saat 18.00’de maça başlayacak. Körfezspor teknik sorumlusu Deniz Kolgu, bir yandan transferi açma çalışmalarını sürdürürken, bir yandan hazırlık maçları programını da netleştiriyor. Körfezspor 9 Ağustos Perşembe günü 3.Lig ekibi Karşıyaka, 12 Ağustos Pazar günü Pazarspor ve 15 Ağustos Çarşamba günü Yeni Orduspor ile oynayacak ve kente dönecek.