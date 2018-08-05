Galatasaray-Akhisar (Konya, ATV, 20.45)

Önümüzdeki hafta ise Süper lig’de ilk hafta maçları oynanacak. Galatasaray ile Akhisarspor arasında Konya'da oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yapılacak. Maçı üniversite eğitimini ilimizde tamamlayan ve kendisini yarı Kocaelili sayan dünyaca ünlü hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek.

LİG BAŞLIYOR…

Öte yandan 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. Hafta programı açıklandı. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak 1. hafta maç programı şöyle:

10 AĞUSTOS 2018 CUMA

MKE ANKARAGÜCÜ-G.SARAY A.Ş. / OSMANLI STADI / 21.45

11 AĞUSTOS 2018 CUMARTESİ

SİVASSPOR-ALANYASPOR / YENİ 4 EYLÜL STADI / 19.30

ÇAYKUR RİZE KASIMPAŞA / ÇAYKUR DİDİ / 19.30

FENERBAHÇE BURSASPOR / ÜLKER STADYUMU / 21.45

12 AĞUSTOS 2018 PAZAR

ATİKER KONYA-B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR / KONYA BÜYÜKŞEHİR / 19.30

M.BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR A.Ş. / B.ŞEHİR FATİH TERİM / 19.30

GÖZTEPE A.Ş.-YENİ MALATYA / BORNOVA STADI / 21.45

BEŞİKTAŞ A.Ş. AKHİSARSPOR / VODAFONE PARK / 21.45

13 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ

KAYSERİSPOR-ANTALYA / BŞB.KADİR HAS / 21.45