İzmit Bakırcılar Çarşısı eski esnaflarından Bakırcı Mehmet Tezer’in eşi Ayşe Tezer (85) hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi Tezer’in cenazesi bugün (Cumartesi) Fevziye Cami’inde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze naması sonrası defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Bugün 13:18 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:24 TSİ )
Bakırcı ustasının eşi hayatını kaybetti
İzmit Bakırcılar Çarşısı eski esnaflarından Bakırcı Mehmet Tezer’in eşi Ayşe Tezer (85) hayatını kaybetti.
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Bugün 13:18 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz