Taştan Timur, vefat etti

Körfez’in sevilen ve tanınan öğretmenlerinden olan Taştan Timur, Ankara’da vefat etti. Körfez Endüstri Meslek Lisesi Makine Ressamlığı bölümünden emekli olan Taştan Timur, bir süredir rahatsızdı. Ankara Cebeci Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Taştan Timur hayatını kaybetti. Taştan Timur, Yozgat Boğazlıyan’da kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.