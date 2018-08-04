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Taştan Timur, vefat etti

Körfez’in sevilen ve tanınan öğretmenlerinden olan Taştan Timur, Ankara’da vefat etti.

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Körfez’in sevilen ve tanınan öğretmenlerinden olan Taştan Timur, Ankara’da vefat etti. Körfez Endüstri Meslek Lisesi Makine Ressamlığı bölümünden emekli olan Taştan Timur, bir süredir rahatsızdı. Ankara Cebeci Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Taştan Timur hayatını kaybetti. Taştan Timur, Yozgat Boğazlıyan’da kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

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Yorumlar

(2)
02

Muharrem Çakmak - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

Yanıtla . 1Beğen 04 Ağustos 14:27
01

Dr Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet,yakınlarına sabırlar dilerim.

Yanıtla . 1Beğen 04 Ağustos 14:11

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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