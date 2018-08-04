Derince’de Şampiyon: G.O.PAŞA CAMİİ

Derince Müftülüğü’nün ilçe genelinde açtığı yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrenciler, dönem sonunda düzenlenen futbol turnuvasında boy gösterdi. Derince Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü’nün öncülüğünde gerçekleşen turnuvaya ilçede eğitim verilen 16 kurs merkezi katıldı. Eleme usulü ile yaklaşık iki hafta boyunca devam eden turnuvanın final müsabakası Yenikent Mahallesi'ndeki Derince Belediyesi Halı Saha Tesisleri’nde oynandı. Gaziosmanpaşa Camii ile Muratevler Camii takımlarını karşı karşıya getiren final karşılaşmasını Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, İlçe Müftü Vekili Ergün Yılman, Murakıp Harun Ergül, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel ile din görevlileri, öğrenciler ve aileleri takip etti.

BAŞKAN BULUT’TAN ÖNEMLİ MESAJLAR…

Kıyasıya mücadeleye sahne olan final karşılaşmasını 4-1’lik skorla kazanan Gaziosmanpaşa Camii, şampiyonluğa ulaşırken, programın sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Müsabaka sonrası kupa töreninde bir konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Yaz dönemi boyunca Kur’an Kursları’nda eğitim alan çocuklarımız bu kez futbol turnuvası ile kaynaşma imkânı buldu. Ben bu turnuvada mücadele eden tüm öğrencilerimizi kutluyor, kendilerine eğitim ve spor hayatlarında başarılar diliyorum. Biz gençlerimiz için ilçemizde birçok tesisi hizmete kazandırdık. Yüzme havuzlarımız, spor salonlarımız ve altyapı tesislerimiz ile gençliğimizin yanındayız” dedi.