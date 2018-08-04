İSU’nün iki önemli projesi tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi ‘Sıfır Kirlilik’ hedefi ile Kocaeli’yi atık sulardan kaynaklanan kirlilikten arındırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Körfezi atık su kolektör hatları ile kuşaklamasının son aşaması olan Darıca Eskihisar sahil Kanalizasyon kolektör hattı ve tünel projelerini tamamlayarak işletmeye aldı. Proje kapsamında 3 metre çapında yaklaşık 2,5 km uzunluğunda kanalizasyon tüneli inşa eden İSU Genel Müdürlüğü, devreye aldığı proje ile birlikte atık su arıtma oranını yüzde 100’e çıkarmış oldu. Projenin 35 milyon liraya mal olduğunu ifade eden Genel Müdür Ali Sağlık, bu arıtma oranı ile birlikte ülkemizde bir ilki daha gerçekleştirdiklerini söyledi.

5 BİN 500 KM ATIKSU HATTI

Evlerimizde, işyerlerimizde ve sanayi tesislerimizde kullanılan arıtılmış su, kullanım sonrası atık suya dönüşüyor. Bu atık suların çevreyi kirletmemesi, insan sağlığını etkilememesi için İSU Genel Müdürlüğü, şehrin en ücra noktasına kadar kanalizasyon hatları inşa etti. İl genelinde 5 bin 500 kilometreyi aşan kanalizasyon hattı, onlarca atık su terfi merkezi ve su hastaneleri denilen 23 adet atık su arıtma tesisi işleten kurum, 2017 yılında 123 milyon m3 atık su arıttı. Bu arıtmanın sonucunda çıkan 65 bin m3 atık su çamuru da çimento fabrikalarında bertaraf edilerek kirliliğin önüne geçildi.

DEV TÜNEL İNŞA EDİLDİ

Sanayi şehri Kocaeli’nde işlettiği tesisler ile yüzde 99 oranında atık su arıtımı yapan İSU, kot düşüklüğünden dolayı İzmit Körfezi kuşaklama kolektör hattının son aşaması kapsamında Gebze ve Darıca sahillerinin atık sularını toplayarak Gebze Atık su Arıtma Tesisi’ne ulaştırmak için Darıca ile Bayramoğlu arasında atık su tüneli inşa etti. Kurum tarihinde bir ilk olarak yapılan, devasa boyutu ve yer yer yerin yüz metre altından geçen tünel ile terfi merkezlerinin inşa çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında, 12 km uzunluğunda atıksu hattı da inşa edildi.

“BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Projenin işletmeye alınması ile birlikte yüzde 100 atık su arıtma oranına ulaştıklarını belirten İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, bu oran ile birlikte ülkemizde bir ilki daha gerçekleştirdiklerini söyledi. Projenin 35 milyon liraya mal olduğunu ifade eden Genel Müdür Ali Sağlık, “İnsanımıza ve çevremize çok önem veriyoruz. Sıfır kirlilik hedefimizin son aşaması olan Darıca Eskihisar Sahil Kanalizasyon Hattı projesini tamamlayarak kolektör hattına atık su vermeye başladık. Bu proje ile birlikte derin deniz deşarjı yaptığımız İzmit Körfezi’ne artık atık sular verilmeyecektir. Atık sular, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinin atık sularını arıttığımız Gebze Atık su Arıtma Tesisinde arıtılarak bertarafı sağlanacak” dedi.