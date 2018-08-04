Ulaştırma Memur Sen’de Akkuş yeniden başkan

Memur-Sen’e bağlı Ulaştırma Memur-Sen Kocaeli Şubesi’nde kongre heyecanı yaşandı. Kocaeli Fuarı Sivil Toplum Merkezi’nde bulunan 4 No’lu salonda gerçekleştirilen kongrede 100 delegenin oy kullanma hakkı bulunurken 7 kişilik yönetim kurulu, 3 kişilik denetim kurulu ve 3 kişilik disiplin kurulu seçildi. Mevcut başkan Mehmet Akkuş’un tek aday olarak katıldığı kongrede Divan Başkanlığını Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Kenan Çalışkan üstlenirken Divan Kurulu üyeleri Fahrettin Arga ve Fırat Güler oldu.

YOĞUN KATILIM

Akkuş’un başkanlığı döneminde Kocaeli’ye bağlanan 5 ilin temsilcilerinin katılım sağladığı kongreye Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Ulaştırma Memur-Sen Başkan Yardımcıları İbrahim Uslu, Kenan Çalışkan, Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Sakarya İl Temsilcisi İsmail Yıldız, Bolu İl Temsilcisi Veysel Karan, Bursa İl Temsilcisi Murat Akman, Çanakkale İl Temsilcisi Mehmet Şevik, Yalova İl Temsilcisi Yunis Uçma, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, TOÇ-BİR-SEN Şube Başkanı Hülya Aslan ve sendika üyeleri katılım gösterdi.

DİMDİK DURDUK

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede ilk olarak sözü alan Başkan Mehmet Akkuş, “Genel başkanımızla çıktığımız ilk günden bu güne, bir sürü vadeler atlattık, olağanüstüler yaşadık fakat hiç eğilip bükülmedik dimdik durduk ve Can Cankesen ile kurduğu yönetimine sonuna kadar destek olduk. Sıkıntılarını Kocaeli şubesi olarak 6 ilin başkanlığında beraber göğüsleyerek bertaraf ettik” dedi.

İNSAN ODAKLI BAKTIK

Konuşmalarının devamında Akkuş, “Başkanlığını yaptığımız süre içerisinde yönetimimle birlikte güzel işlere imzalar attık, Derince limanın özelleşmesinde üye olsun olmasın ayrım yapmaksızın olaya insan odaklı baktığımız için İzmir’e kardeşlerimizi göndermedik İstanbul, Kocaeli Sakarya illeri içerisinde ihtiyaç olan yerlerde değerlendirdik. Ayrıca Samsun, İskenderun ve Mersin’den gelen kardeşlerimizi de evlerine en yakın iş yerlerinde değerlendirdik” diye belirtti.

EV SAHİBİ YAPTIK

Konuşmalarına devam eden Akkuş, “Defalarca Çanakkale’ye üyelerimizi eş ve çocuklarıyla ziyaretlere gönderdik, Kocaeli içerisinde gez gör programıyla ilimizin hiç bilinmediği görmediği tarihi ve kültürel yerlerini gezdirdik. Ayrıca Yuvacık Tınaztepe mevkiisinde üyelerimize 200 daire maliyetine 104 liradan ara katlar 120 liradan ev sahibi yaptık. Üyelerimiz buralardan yatırım, için alanlar güzel paralar kazandılar. İnanın bununla bizlerde mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

İŞ SAHİBİ YAPTIK

Sözlerinin devamında Akkuş, “Bu arada TCDD’ye ve diğer kurumlarda limanlarda hizmet alımlarında bizler müdahale ederek gerçek işe ihtiyacı olan üyelerimizin yakınları olsun bir şekilde müracaat eden yüzün üzerinde evlatlarımıza iş imkânı sağladık. Bizler var olduğumuz süre içerisinde yardımcı olmaya da devam edeceğiz. Son bir arzum Afrika Müslüman ülkelerde üç dört köyde bir su kuyusu bulunmaktadır. Bu kardeşlerimiz köyden köye 5,6 km yürüyerek iki kova su getirmek suretiyle ihtiyaçlarını gidermektedir” şeklinde konuştu.

DİMDİK DURMALIYIZ

Son olarak Akkuş, “Yani arkadaşlar bizler var olduğumuz sürece ülkemizin birliğini beraberliğini ilelebet korumak çocuklarımıza ve islam âlemine güçlü bir devlet bırakmak için çoğalmalı devletimizin milletimizin 15 Temmuzda olduğu gibi arkasında dimdik durmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken 2.cisini düzenlediğimiz olağan genel kurulumuzun hayırlara vesile olası temennisi ile Allaha emanet olun, Allah yar ve yardımcımız olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.

SORUMLULUKLARIMIZ ARTIYOR

Akkuş’tan sonra kürüye çıkan Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, “Bu güzide STK’nın yapmış olduğu iyilikleri, güzellikler devam etsin. Çok güzel bir yolda yürüyoruz. Akif hocam STK’yı kurduğunda belki 1,5 milyona çıkacağımızı hayal ediyordu. Türkiye’nin en büyük STK’sı olduk. Büyüdükçe sorumluluklarımız artıyor. Kocaeli her zaman gelip gittiğimiz bir il. Bizim için önemli bir şehir. Derince’deki limanda hiç tasfiye sorunu yaşamadık. Derince ve Kocaeli, Türkiye’ye örnek oldu” diye belirtti.

TAKIR TAKIR SÖYLERİZ

Konuşmalarının devamında Cankesen, “Mehmet Akkuş başkanın Kocaeli’de başkan olmasına hiç bir siyasetin müdahalesi yoktur. Bunu kesinlikle ret ederiz. Siyaset bu işin gereğidir. İşlerin yürümesi için onlarla da istişare yaparız. Ülkenin bekası için destek verilmesi gerekenlere destek veririz. Yanlış varsa da çıkar takır takır söyleriz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Akkuş’un listesi:

YÖNETİM KURULU

Mehmet Akkuş, Mustafa Ulusoy, İsmail Yıldız, Mesut Eşşiz, Ferhan Altun, Özgür İlker Akdemir, Recep Engin Gençoğlu

DENETLEME KURULU

Hüseyin Doğan, Süleyman Yazak, Hüseyin Sağlam,

DİSİPLİN KURULU

Kenan Cürül, Hasan Ayvaz, Fuat Taşkıran