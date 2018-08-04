Okullardaki bir iş gününü geçmeyecek ihtiyaçların giderilmesi için kurulan Okul Hizmet Masası, şimdiye kadar yüzlerce soruna çözüm buldu. Okul yönetimlerinden gelen taleplerin değerlendirildiği Okul Hizmet Masası tarafından Atatürk Orta Okulu’nun da önemli bir sorunu giderildi. Belediye görevlilerince Real karşısındaki Atatürk Ortaokulunda boya badana işi yapıldığını söyleyen yetkililer “ Eğitim kurumlarına destek olmayı kendimize görev kabul ettik” şeklinde konuştular. Okul yönetimleri de İzmit Belediyesi’ne destekleri için teşekkür ettiler.
Bugün 14:20 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:22 TSİ )
Okulun badana boyası belediyeden
İzmit Belediyesi’nin okullara desteği devam ediyor.
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Bugün 14:20 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz