Okulun badana boyası belediyeden

Okullardaki bir iş gününü geçmeyecek ihtiyaçların giderilmesi için kurulan Okul Hizmet Masası, şimdiye kadar yüzlerce soruna çözüm buldu. Okul yönetimlerinden gelen taleplerin değerlendirildiği Okul Hizmet Masası tarafından Atatürk Orta Okulu’nun da önemli bir sorunu giderildi. Belediye görevlilerince Real karşısındaki Atatürk Ortaokulunda boya badana işi yapıldığını söyleyen yetkililer “ Eğitim kurumlarına destek olmayı kendimize görev kabul ettik” şeklinde konuştular. Okul yönetimleri de İzmit Belediyesi’ne destekleri için teşekkür ettiler.