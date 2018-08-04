Çamlıtepe’de asfalt için çalışma başlatıldı

İSU tarafından Körfez’de başlatılan altyapı seferberliği devam ederken, biten bölgelerde asfalt çalışmaları da tamamlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağduriyetini en aza indirme noktasında altyapı çalışmasının tamamlandığı Çamlıtepe Mahallesi’nde asfalt çalışmasını sürdürüyor. Ekipler son olarak ana cadde konumundaki Yunus Emre Caddesi’nde çalışma yürüttü.

ASFATL SERİLECEK

Asfalt atılacak bölgeler önce hazırlık amaçlı temizlendi ve alt zemin serimi gerçekleştirildi. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “İSU tarafından çalışmanın tamamlandığı bölgelerde Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hemen asfaltlama çalışmasına başlıyoruz. Yunus Emre Caddesi’nde de asfalt öncesi hazırlıkları sürdürüyoruz. Kısa süre içerisinde asfalt serimini de gerçekleştireceğiz” dedi.